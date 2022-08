“Hay un 20 % de plazas vacantes y no se cubren por falta de profesionales”

Entró en el cargo en un momento crispante en el área sanitaria pontevedresa. ¿Se lo propusieron o fue a petición propia?

La realidad es que hay una estrategia de la Xunta en materia de sanidad. Dentro de esa estrategia y con el conocimiento que tenemos de la situación del área sanitaria de Pontevedra se ha decidido que yo me haga cargo en los próximos tiempos de esta área como gerente.

¿Están siendo difíciles estos primeros días?

No podríamos decir difíciles pero sí intensos, como serían para cualquiera. Los primeros días son más duros porque hay más trato con cosas nuevas, porque aunque ya eres conocedor de parte de ellas al ocupar la gerencia del Sergas, no se entraba tanto en detalle. Son días de establecer contacto con el equipo directivo a parte de lo que es el trabajo diario, que no cesa.

La gota que colmó el vaso para el relevo de José Ramón Gómez fue la amenaza de huelga de los sindicatos médicos?

Creo que no. Hay una trayectoria y José Ramón Gómez había manifestado hace tiempo su intención de no continuar en esta área sanitaria independientemente de la situación vivida. Es un momento en el que el gobierno de la Xunta ha decidido hacer un cambio y nada más.

¿ Cúando se conocerá el resto de miembros del equipo directivo?

Por ahora tenemos al equipo directivo al completo, quitando la ya conocida renuncia de la doctora Fernández Arruty que manifestó su intención de marcharse por escrito. Iremos hablando de forma ordenada para ver si hay necesidad de algún otro cambio o si, al contrario, mantenemos a las personas que están ahora mismo. Se irán dando a conocer si es necesario los cambios en el momento en que se hagan.

¿Qué le supuso dejar el cargo anterior, de gerente del Sergas?

A nivel personal, dejo amigos allí y a nivel profesional era un desafío como el actual que se me había planteado tras pasar por varias etapas en el 061 en plena pandemia. Desde ese punto de mira he conocido el Servicio gallego de salud. Ha sido muy enriquecedor y me va a ayudar sin duda en este nuevo puesto. Además el equipo que tenía en la consellería y los directores generales de las áreas correspondientes, económicos, humanos, o bien la asistencia sanitaria me ha aportado no solo a nivel personal sino en el plano profesional, de forma enorme. El abandonar ese puesto no me ha supuesto ni más ni menos que ilusionarme con un puesto nuevo, con un objetivo diferente desde un área sanitaria que hasta ahora no había gestionado en mi carrera como gestor. Me enfrento a ello con la mejor de las predisposiciones.

El descubierto de profesionales médicos en los PAC del área y en centros de salud fue uno de los principales desencadenantes del conflicto. ¿Cómo es de grave la situación?

Nos tenemos que acostumbrar a que no solamente en este año sino en los venideros vamos a tener que lidiar con ese déficit de profesionales en diferentes especialidades pero en concreto en medicina familiar y comunitaria. Es uno de los graves problemas que el estado español y nuestra comunidad sufrimos y que intentaremos solucionar. Hemos hecho varias propuestas desde Galicia a la ministra a través de los Consejos Interritoriales, incluso liderando una posición autonómica de solicitud de más profesionales formados.

Galicia para el próximo año va a ser la comunidad en la que con mucha diferencia va a formar más médicos en medicina familiar y comunitaria. Hemos hecho un esfuerzo a través de los tutores que tenemos en este ámbito para que formen más gente en nuestra comunidad. Pero hay que ser conscientes de que esa formación dura cuatro años desde el 2023, cuando se adjudicarán las plazas.

La situación es la que tenemos, no nos gusta gestionar de esta manera pero es algo que no depende de nuestro gobierno y tampoco depende de una solución inmediata del Gobierno central, pero sí se han propuesto una serie de medidas que esperemos que tengan sus consecuencias. Lo que depende de Galicia y de lo que se puede presumir es de esas 106 plazas que hemos sacado para que los residentes de familia que se han formado en la comunidad no se vayan. Y se hace de forma atractiva, de manera que el acceso a esas plazas va a ser sin necesidad de hacer ningún tipo de exámenes, simplemente por concurso de méritos, así que vamos a hacerle fácil las cosas. Esto contribuirá a paliar y no solucionar esa falta de profesionales.

Podría darnos una cifra aproximada de profesionales que se necesitaría incorporar para garantizar una correcta atención sanitaria?

Esa cifra exacta no la sabemos. Tendremos que ver el dimensionamiento de cada uno de los servicios de atención primaria y ver cuántos vamos a necesitar. Si hay una cifra que es en torno al 20 % de plazas vacantes, de plazas estructurales que están creadas y dotadas económicamente en la primaria del área sanitaria de Pontevedra y que no se cubren de forma habitual porque se ofertan vacantes de forma constante y no hay profesionales que quieran acceder a ellas o bien no hay profesionales para poder acceder a ellas. Esta es una realidad que se intensifica en periodos estivales. Ahora mismo tenemos sumado a eso que el 33 % de la plantilla está disfrutando de sus merecidísimas vacaciones y las bajas de profesionales por covid. Todo esto hace que sea complicado gestionar la cobertura del 100 %.

Las demoras en los traslados de ambulancias fue un tema muy cuestionado por los sindicatos. ¿Qué sucede con este servicio?

Es un servicio que se ha adjudicado recientemente a Ambulancias Civera. Se ha sacado a concurso público y la gente se presenta de forma voluntaria. Cabe destacar que habido un incremento importante a nivel presupuestario de 1, 6 millones con respecto al anterior concurso de transporte. Todo parece indicar que hay esa denuncia de los sindicatos de que no se está cumpliendo al 100 %. El anterior gerente ya estaba controlando el asunto y yo voy a hacer lo mismo. Como responsables del contrato nuestra obligación es hacer un seguimiento exquisito del cumplimiento. Todavía no he tenido oporunidad de reunirme con la empresapero se le va a exigir. Mi predecesor había mantenido reuniones con ellos e incluso iniciado algún procedimiento de imposición de alguna penalidad que ya está contemplada en el contrato. Esto tiene que seguir unos trámites, hay una ley de contratación, pero no se puede prescindir de ninguna empresa como pedían los sindicatos independientemente del tipo de incumplimiento.

¿Cuáles son en definitiva las prioridades de este nuevo mandato?

Tenemos un objetivo muy ilusionante que es el Gran Montecelo que está en construcción y que vamos a poder disfrutar todos los que vayamos a hacer uso de él de forma ya prácticamente inmediata. Toda la población del área sanitaria que se va a derivar a este hospital va a poder beneficiarse de un gran hospital, en el que esperamos sumar unos grandísimos profesionales y conseguir que el área de Pontevedra esté a la altura de lo que merecemos.

Sin ser menor, no nos podemos olvidar del día a día: el déficit de profesionales, la dificultad de cobertura en los PAC, centros de salud y en determinados servicios a nivel hospitalario que también necesiten refuerzo. Y como decía el día de mi presentación vamos a intentar conseguirlo con la mejor de las ilusiones y entrega, pero todos juntos. Aunque yo lidere una línea de trabajo hay mucha gente con mucha valía a nivel de mandos intermedios, a nivel de profesionales tanto sanitarios como no sanitarios que forman una gran familia de los hospitales y centros sanitarios que conforman esta área sanitaria.