“Hemos de tener al ciudadano como sujeto activo y en el centro de todas nuestras acciones de mejora”

Durante la pandemia, el teletrabajo se ha implantado en multitud de empresas (en aquellas que lo permiten). ¿Podemos decir lo mismo en la Deputación de Ourense que preside Manuel Baltar?

Efectivamente, en la Deputación hemos hecho un esfuerzo para implantar las herramientas necesarias para poder disponer de este modelo de trabajo, yo diría que en tiempo récord. Además, hemos sido capaces de hacerlo teniendo siempre en mente dos factores esenciales: por una parte, la facilidad de uso para todos los empleados públicos que pueden desarrollar su labor en esta modalidad y, por otra, la seguridad en todas las transacciones a llevar a cabo. En mi opinión, nuestros compañeros han sabido apreciar el esfuerzo y su dedicación ha permitido incluso aumentar el ritmo de trabajo, algo que se puede constatar con datos objetivos, como el número de expedientes tramitados.

El hecho de que haya sido posible celebrar reuniones por videoconferencia ha facilitado mucho la labor y evitó que la institución se paralizase, ¿no?

Sin duda, especialmente cuando el cambio se produce de forma tan repentina y disruptiva, es necesario contar también con herramientas que permiten una cercanía en la distancia y ahí los sistemas de videoconferencia tienen especial relevancia. Por fortuna, este camino lo habíamos emprendido con anterioridad, ya que veíamos que era una de las tendencias tecnológicas con más impacto en términos de ahorros de coste y eficiencia, de modo que la pandemia nos cogió con los deberes hechos y contábamos ya con uno de los sistemas de reuniones virtuales más avanzados y punteros a nivel internacional. Gracias a ello hemos podido mantener la actividad de órganos colegiados como la junta de gobierno o facilitar e impulsar nuevos grupos de trabajo como el Comité del Día Después.

Ayudar y dar servicio a los ayuntamientos de la provincia es uno de los cometidos de las diputaciones. En el caso de Ourense y en el área que usted dirige, ¿qué es lo que han hecho?

Vivimos en un país donde cerca de un tercio de la población vive en municipios de menos de 20.000 habitantes, y en el caso concreto de la provincia, solo su capital supera esa cifra. La carencia de medios materiales y personales dificulta la gestión ordinaria local, acrecentada además por la dispersión geográfica y la actual situación económica. Sin duda, tienen que ser las Diputaciones las que tomen de forma decidida la iniciativa en plantear soluciones constructivas y de futuro para garantizar la realidad del mundo local y rural.

En particular, las Diputaciones Provinciales han de perseguir no una reducción, sino una superación de las brechas tecnológicas y territoriales a fin de asegurar el acceso de todos los ciudadanos a un conjunto homogéneo de prestaciones, garantizando las mismas condiciones para un correcto asentamiento en el mundo rural que las que se ofrecen en el urbano.

En este período hemos impulsado esta cooperación facilitando herramientas para la celebración, grabación y transmisión de plenos, siendo pioneros en el uso de tecnología blockchain para ofrecer las máximas garantías en cuanto a su integridad.

A fin de asegurar el nuevo paradigma digital, resulta necesario afianzar y proteger las infraestructuras críticas y las tecnologías necesarias. De este modo, también hemos avanzado mucho en la centralización de servicios relacionados con la ciberseguridad, donde en breve formaremos parte de un consorcio de entidades que proveerán servicios muy avanzados que de modo individual serían prácticamente inaccesibles.

Sin duda esta pandemia nos ha mostrado el camino que debemos continuar en los próximos años.

¿Han estado receptivos los Concellos que, de un día para otro, se vieron obligados a ‘renovarse o morir’ (permítame la expresión)?

Los Concellos son conscientes de que, a pesar del alcance global de la crisis, las soluciones y posibles acciones para superar la actual situación deberían tener necesariamente un enfoque local, reformulando el viejo paradigma de “pensar globalmente, actuar localmente”, a fin de garantizar que los concretos problemas del territorio y sus gentes van a ser atendidos por las instituciones que más y mejor conocen sus realidades.

¿Podemos decir que hoy, más que nunca, que tiene sentido la existencia de las Diputaciones?

La combinación entre innovación, contratación pública y desarrollo organizativo significa apostar por el conocimiento y la tecnología como impulsores del crecimiento futuro. Las Diputaciones Provinciales son exponentes de la colaboración institucional e interadministrativa, y como entidades locales de nivel intermedio y de mayor proximidad, se encuentran en una posición idónea para alcanzar los objetivos mencionados.

Si no me equivoco, han puesto su granito de arena en la lucha contra la covid-19. ¿Qué me puede contar de la colaboración con el CSIC?

Sí, y lo hemos hecho con la mayor de las ilusiones. En la lucha contra nuevas enfermedades es común usar métodos informáticos para encontrar nuevos medicamentos y adaptar otros que ya existen. Los programas informáticos prueban millones de posibilidades en las que la molécula del fármaco puede interactuar con la molécula diana. Lo que el ordenador nos ofrece es un cálculo de las energías de esos posibles enlaces. Para ello se necesita una elevadísima potencia de cálculo. Desde el Área de Transparencia hemos puesto a disposición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la capacidad de los sistemas informáticos de computación de la Deputación para cooperar en los trabajos informáticos y de proceso de datos de las investigaciones contra la covid-19, en concreto, para realizar simulaciones de interacción de fármacos que ayuden a encontrar tratamientos contra el coronavirus.

¿Hay una hoja de ruta marcada para la transformación digital de la provincia?

Sin duda. Como puedes ver, algunas de las actuaciones estaban en marcha antes de la pandemia y forman parte de una estrategia digital definida con la presidencia de la Diputación. Destacaría el impulso a la Compra Pública de Innovación, como un cambio de paradigma para promover la innovación desde la demanda, a través de la adquisición de productos o servicios que no existen en el mercado. En este sentido estamos colaborando también con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de dar solución a las necesidades de las administraciones mediante la innovación, identificando los problemas de la población y las necesidades de los servicios que se deben prestar para aprovechar las nuevas herramientas que la tecnología nos proporciona. Esta estrategia también nos permite conocer las nuevas vías de financiación y formar parte de consorcios internacionales para desarrollar proyectos de innovación con base tecnológica.

¿Qué papel juega la innovación en su área, Fernando?

Como área de transparencia y gobierno abierto, debemos tener al ciudadano en el centro de todas nuestras acciones de mejora, pero entendiendo a éste como un sujeto activo, facilitando su participación en la toma de decisiones por parte de la administración. La innovación, junto con la mejora continua, deben ser los elementos clave que garanticen la búsqueda constante y continua del cambio de la cultura organizacional de la propia Administración. De este modo, podremos avanzar hacia una atención al ciudadano, más cercana, más transparente, más accesible, más eficaz, más eficiente, más personalizada y que maximice el valor percibido por el ciudadano y por las demás administraciones con las que nos relacionamos.