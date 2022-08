Herida una persona tras volcar el tractor que usaba

Lesiones. Una persona resultó herida al volcar el tractor que conducía en Oia, una localidad de Pontevedra. El individuo fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para ser atendido por los servicios sanitarios. Según informó el 112, un particular alertó, sobre las 11.30 horas, de un accidente en una de las bajadas al camping de Mougás. El particular escuchó a una persona solicitando una ambulancia, pero desconocía la naturaleza del suceso. Momentos después, pudo comprobar que se trataba de un tractor que acababa de volcar. La persona que conducía el vehículo parecía estar herida, aunque no atrapada. El servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 envió una ambulancia al lugar para trasladar a la persona accidentada al centro hospitalario de referencia. Además de los servicios sanitarios, acudieron al camping de Mougás efectivos de la Guardia Civil de Pontevedra. Asimismo, los Bomberos de O Porriño y el GES de A Guarda fueron informados. ECG