Hijos de Rivera sube puestos entre las Mejores Empresas para Trabajar en España

Santiago. Hijos de Rivera revalida un año más su posición entre las Mejores Empresas para Trabajar en España, un reconocimiento acreditado por la consultora especializada Great Place to Work en base a la valoración positiva por parte de los empleados, así como a la aplicación de políticas y buenas prácticas en el cuidado y la gestión de las personas.

La compañía gallega escala cuatro posiciones hasta el séptimo puesto del ‘Ranking Best Workplaces España’ en la categoría de empresas de 500 a 1000 empleados. El resultado se desveló en la noche del jueves en una gala en Madrid. Para la elaboración de la edición 2022, la consultora analizó a 364 compañías de diferentes tamaños y sectores y encuestado a más de 430.672 trabajadores.

Los resultados se obtienen tras un exhaustivo diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los empleados y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas. En el caso concreto de Hijos de Rivera, la encuesta desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de Orgullo de ser parte de la organización (86%), Honestidad de los managers (84%) y Bienvenida y acogida (82%), entre otras cuestiones.

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, señala que “mantenernos a este nivel en un ranking del prestigio de Best Workplaces es un reto para todos los que formamos parte de nuestra organización, pero también un gran aliciente para seguir poniendo el foco en lo que más nos importa, en las personas”.

Great Place to Work es una consultora que lleva trabajando más de tres décadas con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento que les identifiquen como Mejores Lugares para Trabajar. Jaime Nardiz, director de Innovación y Transformación Cultural de Great Place to Work declara que “año a año, Hijos de Rivera sigue posicionándose como referente en el cuidado y gestión del talento. Esa filosofía es el ingrediente principal para generar un alto orgullo de pertenencia: el 92 % de las personas se sienten orgullosas al decir que trabajan en esta empresa”. J. C.