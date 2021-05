Homenaje a Francisco Jesús Fernández, patrono y Medalla de Oro de Amigos de Galicia y director de Cáritas Arousa

Coincidiendo con el Día das Letras Galegas y 34 Aniversario de la Fundación Amigos de Galicia, la entidad organizó esta mañana un homenaje en recuerdo de Francisco Jesús Fernández Rodríguez, patrono de la entidad y Medalla de Oro de la misma. Al acto acudieron más de 40 socios de la entidad amigos del patrono fallecido, así como su familia, y el alcalde de A Illa de Arousa, y consistió en una ofrenda floral a las 11:30 horas en el Parque del Carreirón, lugar donde fue hallado su cuerpo el pasado 12 de abril. Allí se celebró un homenaje tanto a él como al “papo rubio”, un pájaro que visitaba todos los días y que ya se había convertido en su compañero de visita.

“Hoxe reunímonos neste precioso e especial lugar como é o Parque do Carreirón, unha mostra da natureza viva presente na illa, e un exemplo da importancia de conservar e coidar a natureza. Así o facía Paco, que namorado deste espectacular paraxe se achegaba ata aquí a diario non só a pasear e disfrutar da beleza do lugar, senón tamén a visitar a un pequeno papo rubio ao que alimentaba todos os días. Esta singular e especial historia nace aquí no parque do Carreirón. E foi aquí onde, o pasado 12 de abril, o noso amigo nos deixaba, deixando un gran baleiro entre a súa familia e todos os amigos de Galicia que hoxe queremos facerlle este recoñecemento”, aseguraron durante el acto.

En el homenaje, el directivo de la entidad, Emilio Santasmarinas recitó el poema, realizado por él:

Só algúns feitos ás veces

nos explican os motivos,

pois en verdade esta ruta

foi baseada no cariño

entre un “gran lobo de mar”

e un “tenro paxariño”.

“Papo Rubio” do lugar

que acudía agradecido

a decirlle asubiando

que hai San Andrés de Teixido.

E trila, trila, trilando

amosoulle o parecido.

E en todos os encontros

sabe Deus canto máis fixo,

e canto lle valeu a Paco

a amizade e os pío píos,

e de que cousas falaron

aínda con “wifi distinto”.

Cabe destacar que dicho poema será instalado en un pequeño monolito de piedra con placa en su memoria, así como en memoria del papo rubio al que visitaba todos los días. La fecha de la instalación está pendiente de concretar, pero está previsto que se celebrará en el mes de junio.

En el acto intervinieron el consiliario de Cáritas Interparroquial de Arousa, Manuel Castroagudín; el Director General de Fundación Amigos de Galicia, Jesús Busto Peteiro, que recordó que hace 34 un día como hoy nacía en Lugo Fundación Amigos de Galicia y en este día tan especial “nunha paraxe natural tan fermosa que é preciso conservar para que aqueles que veñen detrás de nós o poidan desfrutar tal e cómo facía Paco co seu amigo o papo rubio. Un home que se preocupaba polos menores facendo unha magnífica labor en Cáritas e en Fundación Amigos de Galicia, onde tamén contamos sempre con seu apoio”. “Estamos orgullosos de renderlle homenaxe hoxe aquí os seus amigos e reivindicar que todos nós, tanto as entidades como a sociedade civil e a administración temos que loitar por conseguir unha sociedade máis xusta na que todos teñamos cabida tal e como o facía Paco”.

Por su parte, el alcalde de A Illa, Carlos Iglesias, afirmó que “Paco pasou pola vida deixando unha gran pegada e calquera acto é pequeno para recordar a súa labor. Tabién aprovechó la ocasión para “agradecerlle a súa colaboración e disposición para axudar nos tempos máis difíciles”. Además, cerró el homenaje la actuación del grupo Amigos de Gil; y la del Cantautor grovense Carlos Otero, con la canción “Cando un amigo se vai”. Misa en honor de los patronos de Fundación Amigos de Galicia fallecidos

A las 13:00 horas, tuvo lugar una misa en el Salón Parroquial de Sobradelo, oficiada por el párroco D. Daniel; en homenaje tanto a Paco de Caritas, como a los patronos fallecidos Alicia Otero (Chicha), Isidro Fariña “Los Arcos”, Santiago Iglesias “La Junquera”, Alejandro de Diego, Manuel Fariña de A Illa y Josefa Padín “Catuxa”. Finalizó el acto la actuación de la agrupación “Acoro”, que interpretó la Salve Mariñeira.

Francisco Jesús Fernández Rodríguez

Natural de Fene, Francisco Jesús Fernández, más conocido entre sus allegados como Paco, realizó la carrera militar en La Marina, siendo destinado desde muy joven a diferentes destinos de España como Cartagena o Gijón. Su último destino fue la Comandancia de la Marina en Vilagarcía de Arousa hasta que cerró la misma.

Fundación Amigos de Galicia le rinde este homenaje por su enorme implicación en la ayuda a las personas más necesitadas de nuestra sociedad.

Esta labor la desarrollaba principalmente en Caritas Interparroquial de Arousa como director, puesto que ocupaba en la actualidad y donde realizó una extraordinaria labor, prestando servicios y atendiendo a las personas más necesitadas durante muchos años. Su implicación con la misma era latente, ya que conocía en profundidad cada uno de los casos de cada persona en situación de exclusión que pertenecía a la entidad

Destacamos también su enorme compromiso con la Fundación Amigos de Galicia, a la que pertenecía como patrono desde hace 20 años. Esta institución le había concedido la Medalla de Oro como reconocimiento a su labor social y categoría humana. Un hombre de una extraordinaria humanidad y fuerte en sus convicciones, que no le gustaba estar en primer plano. Un hombre bueno y generoso que deja un profundo eco en la sociedad de Vilagarcía de Arousa, y donde contaba con una gran cantidad de amigos, tanto en el mundo del mar – relacionado con su cargo de Comandancia de La Marina-, en Caritas Interparroquial de Arousa, así como en Fundación Amigos de Galicia.

34 Aniversario de la Fundación Amigos de Galicia

“A Fundación Amigos de Galicia fúndase o día 17 de maio de 1987 en Lugo como Asociación Cultural e Gastronómica O Grelo, coincidindo co Día das Letras Galegas, co obxectivo de promocionar a cultura, a lingua e todo o relacionado a Galicia, e dunha maneira especial coa gastronomía galega”, aseguraba esta mañana su director. La entidad fue fundada por Jesús Busto Peteiro, actual Director General, siendo su primer presidente Amadeo Campos Alonso, ya fallecido. Formaban parte de la misma: Antón Grande, Xosé Alonso, Fidel Fernán, Diego Bernal, Jesús Lombardía Lorenzo, Alberto (Mesón Alberto en Lugo), Moncho Vilas (Santiago), entre otros.

En el año 1995 pasará a denominarse Fundación Amigos de Galicia “O Grelo” en la notaría de César Cunqueiro (Pontevedra), perdiendo más tarde “O Grelo” de su nombre y estableciéndose como Fundación Amigos de Galicia. Es en este año cuando además de constituirse como fundación de interés cultural y gallego por la Xunta de Galicia, la entidad se establece como entidad prestadora de servicios sociales, centrando su labor entre los colectivos más necesitados de Galicia con el objetivo de cubrir sus necesidades básicas.

En la actualidad, la Fundación Amigos de Galicia continúa trabajando por los colectivos en riesgo de exclusión social tales como personas con graves dificultades económicas, parados/as de larga duración, infancia, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores, personas con discapacidad, etc. El servicio de orientación laboral de la entidad realizó durante el año 2020 7.137 atenciones de orientación laboral, consiguiendo la inserción de 991 personas. En cuanto al Plan de Lucha contra la Pobreza, la entidad realizó 21.586 atenciones a personas en riesgo de exclusión social, de las cuales el 35,89% de las mismas fueron dirigidas a la infancia.