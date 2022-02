Huelga de tarjetas: los mayores no las usan hoy en protesta contra la banca

Santiago. Soy mayor, no idiota es el lema de la campaña que vela por más de la cuarta parte de la población de Galicia sobe los 65 años. Son más de 690.000 personas que no están para bromas. Son los llamados a secundar la huelga convocada para este sábado contra la utilización de tarjetas de crédito y débito, para que nadie use este medio de pago y lo haga en efectivo.

Se trata de hacer una protesta “para dar una lección a los bancos, por su maltrato a las personas mayores”. Así lo detallan los promotores de una acción reivindicativa que se hacía viral por distintas redes sociales en los últimos días. En Galicia, este colectivo pesa cerca del 26 % de los habitantes totales, y representan una de las fuentes, ver la noticia sobre las pensiones que publicamos en esta misma edición, más estable.

Así, el pasado enero el número de pensiones de la Seguridad Social fue en la comunidad ascendía a 769.285, un 0,44 % más que en el mismo mes del año anterior. De ellas, 482.957 de jubilación.

¿De qué va esta lucha? Pues de que una persona de setenta y cinco años que acuda en horario laboral a una oficina bancaria reciba un trato personalizado, humano, aunque sólo pretende sacar cincuenta euros. Porque en la mayoría de las marcas que operan en España querrán derivarlo al cajero automático. ¿Es de recibo cuando tiene domiciliado el ingreso de la pensión en la entidad? Seguro que no. No es de recibo. Es un ingreso periódico que da seguridad a la financiera.

En las últimas presentaciones de resultados de entidades líderes como Santander, BBVA o Abanca éste fue uno de los temas estrella, dado que es una cuestión que ha sido elevada al Banco de España y a las patronales del sector, pues las entidades parecen estar más centradas en la digitalización y lucha con las plataformas online que en la humanización de servicios.

El caso es que desde sindicatos como CIG acusan al Gobierno central de “complicidade coa marxinación financeira resultado dun proceso de dixitalización excluínte”, señalando que han llevado a cabo numerosas iniciativas para garantizar la atención clientes y para frenar la destrucción de empleo en un sector que tenía 1.619 oficinas en 2015 y no llega hoy a mil. J. C.