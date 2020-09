Huelga en Alcoa con la intervención pública de la planta como salida final

Las comparaciones pueden resultar odiosas, pero el cierre de la planta de Alcoa en San Cibrao, Cervo, puede resultar a nivel comarcal, en A Mariña, o provincial, para todo Lugo, lo que para la de A Coruña implicaría un cierre de Inditex... o para Vigo de la factoría de PSA. Miles de empleos, un tercio del PIB están en entredicho. Por eso el fracaso tanto en las negociaciones de venta de la planta al GFG Alliance, propietario de Liberty House –el aspitante a hacerse con ella– el pasado domingo, y horas después del diálogo laboral entre la multinacional y el comité de empresa han provocado que la situación acabe reventando.

La escalada está en marcha. El rótulo, de nuevo ardiendo, de la planta de San Cibrao, el humo de los neumáticos, el corte de los accesos al complejo industrial... ya no solo es reivindicativo, algo ha cambiado. Es defensivo, ahora es una lucha por sobrevivir en el peor y más incierto de los entornos económicos.

Por eso el millar de trabajadores de la factoría de Cervo, repartidos casi mitad y mitad entre los que fabrican aluminio y otro tanto alúmina, están convocados a una huelga indefinida desde el próximo domingo, decisión tomada de forma unánime en asamblea. En el cónclave de la plantilla se acusó de “mala fe” a la multinacional estadounidense, tanto por frustrar la operación con Liberty, como para en el posterior contacto con los trabajadores enrocarse en regular puestos de trabajo, amenazar siempre con los despidos... e incluso tratar de maniobrar para, sin diálogo con el comité de empresa, forzarlos en sus contactos con las administraciones.

De ello informó el presidente de la representación de la plantilla. José Antonio Zan, con la convocatoria para el paro indefinido ya registrada, que apuntó a Europa Press que se van a intensificar las protestas. Junto a sus compañeros de las empresas auxiliares, de las subcontratas, van a impedir la salida de aluminio del complejo industrial.

Tiras y aflojas. Xunta y Gobierno central también coincidían en acusar a Alcoa de “mala fe” en la negociación con Liberty, pues tras romper las conversaciones el pasado martes, también rechazó la oferta realizada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que fuera esta la que adquiriera la fábrica, como puente.

La multinacional del aluminio aseguró en un comunicado haber negociado de “buena fe”, pero criticó que las alternativas planteasen condiciones “fuera de mercado” y avisaba: la refinería de alúmina de San Cibrao “no se incluyó en proceso de consulta ni en el de venta”.

En este escenario, el vicepresidente segundo gallego, Francisco Conde, aseguraba que ambos Ejecutivos estudian “todas las vías” desde el punto de vista jurídico y administrativo, incluida la de la intervención, para lograr que Alcoa “deje de operar la planta” y “dé paso” a Liberty.

El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconocía a pregunats de los periodistas en un acto en Compostela que esa eventual intervención pública para garantizar empleo y actividad en San Cibrao está sobre la mesa. “En el caso de que Alcoa prosiga en una decisión injusta y malintencionada no se puede descartar nada”, insistía. “La situación es muy compleja pero no podemos dar nada por perdido”, proseguía, pues el cierre de la fábrica supondría un problema no solo gallego, sino de mayor rango: “nos quedaríamos sin la única industria de aluminio primario” del Estado.

“Llevamos desde hace un año diciendo que Alcoa iba a ser un problema, no solo para Galicia, sino para España” y, ahora “por fin” el Gobierno central está “intentando y trabajando con rigor y en coordinación con la Xunta para que se produzca esa venta”, destacó Núñez Feijóo.

FRAUDE. “Lo que no puede ser es que Alcoa se vaya de España dejando centenares de puestos de trabajo en la calle cuando pueden seguir siendo productivos si se llega a un acuerdo”, citando “intereses espúreos” como no tener ningún competidor aquí. Ante esta “mala fe”, Feijóo espeta que “espero y deseo que Alcoa no caiga en el error de un cierre fraudulento de una planta que tiene comprador”.