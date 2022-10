Ignacio González defiende que el sector del gran consumo “trata de contener la inflación” y prevé un 2023 “sombrío”

El presidente de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc, Ignacio González, ha defendido este miércoles en Santiago de Compostela que para el gran consumo “su principal objetivo ha sido tratar de contener la inflación” y ha adelantado que el fin de año y el inicio del que viene “van a ser sombríos”.

González ha pedido a los asistentes a la clausura del 37º Congreso Aecoc de Gran Consumo que “defiendan que no son los responsables de la subida de los precios”. En esta jornada, ha vuelto a señalar al Ejecutivo central y ha expuesto que “el que tiene que hacer un ejercicio de solidaridad es el Gobierno” y que “no puede traspasarles su responsabilidad”.

Además, ha explicado que el gran consumo “protege el poder de compra de los consumidores, con el objetivo de poder salir de esta crisis” y que “si no se empuja el consumo, no se empuja el PIB”. El líder de Aecoc ha insistido en que no “hay un sector más comprometido con el bienestar social” de España.

‘LA VOZ DEL GRAN CONSUMO’

Durante el congreso Aecoc se ha llevado a cabo la encuesta ‘La Voz del Gran Consumo’, realizada entre los más de mil asistentes. González ha destacado que “el 93% de los asistentes consideran que la situación económica y las políticas de empleo actuales pueden poner en riesgo la creación de trabajo”.

En este sentido, durante el acto de clausura ha explicado que la encuesta apunta que “lo prioritario para reconducir la situación sería una rebaja del IVA en los productos más básicos”, para el 39% de los asistentes.

Asimismo, el presidente de Aecoc ha indicado que al 73% de los encuestados lo que más le preocupa es “el incremento de costes de las materias primas, la energía y los diferentes insumos de los productos del gran consumo”. Además, ha apuntado que “el 44% de los directivos están preocupados por los cambios de consumo que puede provocar una caída de la renta disponible de los hogares”.

LA “BRECHA” DEL RURAL

En una de las intervenciones anteriores al acto de clausura intervino la gerente de la Granxa a Cernada, Ana Corredoira, quien ha señalado que “el mundo rural ofrece oportunidades, a pesar de enfrentarse a todo tipo de brechas: generacional, de género, tecnológica y de infraestructuras”.

Corredoira ha puesto en valor el papel de las mujeres que representan “el 50% de la mano de obra de la producción de alimentos, pero con el telón bajado”.

Asimismo, ha explicado que “crear una industria en una aldea no es sencillo” y que uno de sus objetivos es “valorizar la producción local, ser coherente y producir en el mismo territorio”.

38º CONGRESO AECOC EN MADRID EN 2023

En otro orden de asuntos, González ha anunciado en la clausura del acto, que la 38º edición del Congreso Aecoc de Gran Consumo se celebrará en Madrid, entre el 25 y el 26 de octubre de 2023.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.