Ignacio Rivera: “No conozco a nadie que haya venido a Galicia por su fiscalidad”

Para la Asociación Mundial de Empresarios Gallegos (Amega) y la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (Aegama) el consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, por su labor en España, y Olegario Vázquez Raña, por su trabajo en América, merecen ser distinguidos. Así ocurrió en durante el VII Encuentro Internacional de Empresarios Gallegos del Mundo celebrado en A Toxa, coincidiendo con la celebración de O Encontro, evento organizado por Cesuga y que sirvió de nexo entre empresarios, emprendedores e inversores de toda la comunidad... y el extranjero.

“Creo que es un momento para reflexionar desde Galicia sobre cómo se están haciendo las cosas. No conozco a nadie que se haya venido a Galicia por su fiscalidad, ni por las grandes ayudas que recibimos, pero que se hayan ido, a muchos”, lo que obliga a los empresarios a replantearnos nuestros planes de inversión actuales. Así concluía el CEO de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, su intervención en dicha cita.

La jornada contó con la intervención de numerosos representantes del empresariado gallego y, entre ellos, del primer ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, que incidió en la necesidad de revisar la fiscalidad de Galicia para evitar la fuga de compañías y, en definitiva, la pérdida de capital: “necesitamos competitividad, suelo industrial... Yo creo que todas las administraciones pueden hacer que Galicia sea más competitiva, pero no lo están haciendo. Creo que no se está apoyando al empresario y al emprendedor”, concluyó.

Durante su intervención, Rivera puso en valor el “potencial” de Europa, que se diferencia de otros continentes por la descentralización del talento: “en América y Asia el talento está muy focalizado, pero en Europa lo hay en muchos países y hay que aprovechar esa oportunidad”.

Subrayó, además, la necesidad de organizar jornadas este tipo de actos, “que sirven para que las startups y los empresarios nos pongan nerviosos y nos ayuden a reflexionar y a pensar sobre Galicia y sobre el futuro de nuestra tierra y de nuestras compañías”.

Claves de éxito. Rivera, recibía orgulloso el premio al empresario gallego en Galicia que le entregó Amega, recibiéndolo de manos de uno de sus mayores impulsores, Julio Lage, titular de Aegama.

Agradecido, Rivera descubrió algunas de las claves del éxito de cualquier firma: “estamos en un momento disruptivo en el que la mentalidad de la gente ha cambiado, tienen una mayor sensibilidad y hay que saber escuchar a los clientes y estar muy atentos a los cambios”. Estas dos cuestiones están, sin lugar a dudas, detrás del crecimiento que la compañía está experimentando, una tendencia que Rivera explicó también al público asistente: “del confinamiento hemos salido con mucha fuerza, nos va bien. Este año vamos mejor en ventas totales que en 2019 y también nos está yendo bien a nivel internacional, donde tenemos sueños por cumplir”. No obstante, el CEO habló también de “sensatez y de sentidiño” durante la toma de decisiones: “solo tenemos una fábrica de cerveza y estamos buscando contar con una segunda, pero promocionar dos sitios a la vez es difícil. Nosotros somos más de estrella Michelín, y no puedes tener 100 estrellas Michelín, sino uno o dos. A mí lo que más me interesa como artesano es la calidad y el cuidado del producto”, afirmó.

Rivera arrojó, además, un tercer aspecto que debería tener en cuenta cualquier empresa: “hay que ser parte del éxito de tus clientes, no se trata solo de captar nuevos clientes, sino de desarrollarlos y fidelizarlos”. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, clausuró esta jornada.