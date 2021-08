Impulso na Coruña ao seu proxecto de área metropolitana

O proxecto de lei da Área Metropolitana da Coruña podería chegar ao Parlamento, onde ten que ser aprobada, este mesmo outono. Esa é a previsión que manexan no concello herculino os responsables do PSdeG e mais Marea Atlántica logo de ter chegado a un acordo co que se pretende recoñecer a realidade urbana da Coruña que une a máis de 400.000 persoas.

O voceiro do goberno local, o socialista José Manuel Lage Tuñas, e María García, da Marea Atlántica, explicaron recentemente cal é a súa folla de ruta. O primeiro será elaborar un borrador do anteproxecto de lei que se presentará en setembro ante comisión da área metropolitana. O acordo entre as dúas formacións, destacou Lage, enmárcase no proceso de diálogo aberto para avanzar nos acordos establecidos dende o ano 2019. Ao seu xuizo, xa se deu un paso importante neste eido co compromiso de recuperar os orzamentos participativos para o ano 2022.

Ambos os portavoces sinalaron que o borrador se presentará na comisión e estará aberto ás achegas dos restantes grupos políticos municipais, e contarátamén coas achegas dos concellos da área metropolitana que queiran colaborar.

Tamén a Marea Atlántica destacou que se recupera un dos acordos que asinaron co PSOE para facer posible a investidura de Inés Rey, e que só se cumprira en parte en outubro de 2019, ao pactar o impulso da área metropolitana, que superou así o bloqueo do mandato anterior. Por iso, din que “como mostra da vontade do goberno local por respectar os acordos nesta nova etapa de diálogo, agardamos que o proxecto de lei chegue ao Parlamento este outono”, o que suporía un paso previo á futuras negociacións.

Lage confía en que a proposta sexa ben recibida pola Xunta, xa que é unha oportunidade “para saldar a débeda histórica que o Goberno Galego ten coa Coruña, e a súa área en canto a investimentos”. Manifestou tamén que con esta iniciativa o Executivo local responde á vontade expresa da alcaldesa, Inés Rey, quen considera que “A Coruña e a súa contorna teñen que ser tidas en conta polo Goberno galego”.

Lage subliñou asimesmo que espera que a Xunta saia da súa pasividade e que non paralice unha iniciativa que é unha necesidade para toda a contorna coruñesa que mellorará a caldiade de vida de preto medio millón de persoas. Este procedemento supón acollerse ao artigo 122 da Lei de Administración Local de Galicia, que permite que os concellos interesados impulsen a creación dunha área metropolitana, tras un acordo adoptado por maioría absoluta no Pleno de cada corporación.

A creación da área metropolitana supón o fortalecemento das infraestruturas de comunicación e transporte, o correcto desenvolvemento urbanístico do territorio e xestionar de forma coordinada de diferentes servizos públicos co fin de evitar desigualdades e propiciar un espazo urbano protente e competitivo.

Ambos voceiros destacaron que neste momento a área non conta cunha rede de transporte público adecuada ás necesidades do territorio, o que impide e dificulta o desenvolvemento económico de toda a área. Non existe unha xestión común de servizos básicos, recursos hidrográficos, tratamento de residuos ou, servizos de emerxencia social.

Neste asunto, García explicou que A Coruña hai moitos anos que non cabe nun só concello, a súa veciñanza fai vida metropolitana cada día, “polo que temos que recoñecer esa realidade e dotala dun encaixe legal que permita mellorar os servizos” como conectar os buses urbanos e interurbanos, combater o permanente problema dos atascos, mellorar a xestión da auga e o lixo e, en xeral, poñer solucións reais a problemas reais e “só pode facerse desde a cooperación entre concellos”. Lage Tuñas, pola súa parte, busca tamén conseguir unha área máis moderna, solidaria e sostible.