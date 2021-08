Incidentes claves en el pub Andén minutos antes del golpe mortal a Samuel Luiz

Una de las piezas fundamentales para el buen fin de las pesquisas del caso Samuel fueron las grabaciones de las cámaras del pub Andén, donde tuvo lugar algún altercado durante la noche de fiesta del pasado 2 de julio. Coincide, además, que los involucrados son parte de los detenidos por la brutal paliza a Samuel que terminó en escasos minutos con su vida.

En el marco de la investigación del caso, los agentes procedieron a analizar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del local de ocio El Andén, desde la hora de su apertura hasta la hora del cierre del mismo. En una primera parte del visionado se analiza la cámara de entrada interior marcando la entrada al local de los investigados, así como todas las entradas y salidas del mismo realizadas por la víctima, Samuel Luiz. En una segunda parte, se analiza cronológicamente la cámara “Barra Fondo”, donde se pueden ver los dos reservados objeto de interés para la investigación, el que ocupó Samuel y sus acompañantes, y el que ocuparon un grupo de personas, entre los que se encontraban algunos de los presuntos autores participantes activos del crimen.

Según aparece recogido en el sumario del caso al que tuvo acceso EL CORREO, las cámaras del local tienen un desfase de nueve minutos de adelanto según un certificado que acredita la empresa Prosegur.

En aquella noche de fiesta los dos reservados del Andén estaban ocupados por un número amplio de jóvenes que disfrutaban de una noche de fiesta en la ciudad herculina.

En uno de ellos se encontraban Diego Montaña y su novia Catherine, Alejandro Freire y M.F.O entre otros. Un testigo asegura que “estuvieron consumiendo unas copas en el reservado, no teniendo ningún problema durante ese tiempo”.

En el otro estaba Samuel con sus amigas Andrea, Lina, y un amigo de la primera, D. Más tarde se unieron al reservado un chico y su pareja, conocidos de Andrea. Una declarante, de este grupo, preguntada para que diga si tuvieron alguna confrontación o discusión en el interior del local manifiesta que “Samuel, Andrea y D. no, pero sí recuerda que, mientras estaba en el baño, uno de los conocidos de Andrea tuvo una pelea con otro chico que se sentaba en el reservado de enfrente, lo que provocó que el portero expulsara al amigo de Andrea, desconociendo si al chico con el que había tenido el enfrentamiento lo expulsaron también del local”.

“un varón discutía de forma agresiva con una mujer llegando a golpear la mesa con el puño”. En torno a las 21.30 del 2 de julio, uno de los porteros del Andén entró a trabajar en el turno de noche en el local Andén. El varón con iniciales H.J.G.H se encarga del control de accesos, donde comprueba la edad de los clientes y el estado en el que se encuentran para acceder, según el mismo hace mención en su declaración. Su puesto normalmente es en la puerta, habiendo dos compañeros más dentro dando seguridad, si bien cuando es avisado desde el interior de que hay algún problema o el mismo lo percibe, acude a tratar de resolverlo.

Preguntado para que diga si en la fecha referida, sobre las 2.20 horas, tuvo que intervenir para echar del local a un varón y a una mujer que estaban en un reservado, dice que sí, “que avisó a un compañero para que cubriese la puerta para dar una ronda por el interior, siendo cuando observó a un varón que estaba discutiendo de forma muy agresiva con una mujer, llegando a golpear la mesa con el puño, siendo por lo que decidió intervenir”.

Los señalados son Diego Montaña y su novia Catherine. Les comunicó que no podían discutir en el interior y que debían abandonar el local. Procedió a acompañarlos al exterior, retirándolos lejos de la entrada, dándoles la opción de poder volver a entrar si lo arreglaban, no poniéndose éstos de acuerdo. “Por ese motivo el varón, ya más calmado, solicitó poder entrar para recoger sus pertenencias, si bien la chica, algo más alterada, no quiso volver a acceder”. Acto seguido dejó entrar al varón y transcurrido un tiempo, éste salió del local y abandonaron juntos la zona, “no volviendo a verlos esa noche”.

En el interrogatorio, fue preguntado por si tuvo conocimiento de si durante el servicio de esa noche, hubo a mayores algún incidente sobre la una de la madrugada, en los reservados que se encuentran en la barra del fondo. Comentó que “hubo una leve discusión a la que accedieron sus dos compañeros del interior, si bien finalmente se arreglaron entre los implicados en la misma, sin tener que intervenir más para hablar con las partes”.

Una vez más, declaraciones testificales y el visionado de las cámaras de seguridad del local permitieron avanzar a grandes pasos en el relato de la investigación del crimen de Samuel Luiz.