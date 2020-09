Informado el Rey Felipe VI mañana toma posesión

ceremonia. Tras la elección de Feijóo como presidente con el apoyo de sus 42 diputados –faltó en la sesión la diputada por Lugo Sandra Vázquez, que fue madre recientemente y que delegó su voto en el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy–, el jefe del Legislativo, Miguel Santalices, enviará una comunicación telemática al rey Felipe VI. Mañana sábado, el dirigente popular tomará posesión en el Parlamento do Hórreo de su cargo en un ambiente marcado por las restricciones del coronavirus. Si sigue el guión de las tres veces anteriores, optará por la fórmula de la promesa. En esta ocasión, además, debido a la situación sanitaria, no habrá el habitual acto civil posterior en la Praza do Obradoiro. Inmediatamente, nombrará su Gobierno. Nacido en Os Peares en 1961 y licenciado en Derecho, Feijóo inicia su cuarto mandato, igualando a Manuel Fraga, reforzado entre los ‘barones’ más fuertes en el PP y conla firme voluntad de cumplir “el contrato” que tiene con Galicia durante los próximos cuatro años, pese a las voces que siguen hablando de un posible salto a Madrid. E.P.