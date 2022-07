Infraestruturas culpa a los concellos de la subida en el agua que denuncia el PSOE

La nueva ley del ciclo del agua llegó al Pleno del Parlamento gallego envuelta en una polémica que se prorroga ahora, quince días después de ser aprobada. Desde el inicio de su tramitación, la oposición sostuvo que supondría un aumento en el recibo del auga que la Xunta siempre negó.

Este lunes, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, volvió a la carga con datos concretos y acusó al Gobierno gallego de subir el metro cúbico de agua unos 33 euros de media, un 61,6% más, con la nueva norma. La Xunta replicó, primero, que la ley aún no entró en vigor y , segundo, que si el agua sube en algunos concellos es por el encarecimiento de la luz.

La polémica la reabrió González Formoso en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia junto a los viceportavoces socialistas Luis Álvarez y Begoña Rodríguez Rumbo. El socialista aseguró que el incremento en la factura del agua es un “atropello al pueblo gallego en forma de sablazo fiscal”. “Feijóo pide en Madrid una política de reducción fiscal y deja aprobada aquí –en Galicia– una norma que es un sablazo fiscal para todos los gallegos”, dijo.

Los socialistas aseguran haber estudiado 74 ordenanzas fiscales de 74 ayuntamientos, tras lo que concluyeron que hay una subida media de 33 euros por metro cúbico en cada ayuntamiento.

Una ‘extorsión’ a los municipios. El jefe de filas de los socialistas gallegos acusó así al Gobierno gallego de “extorsionar” a los municipios. “Si no se adhieren a la nueva sociedad que pretende crear la Xunta, no tendrán ninguna nueva inversión”, apuntó, para asegurar que se trata de una “extorsión en toda regla” y de “un ataque a la autonomía local”.

Asimismo, consideró que la nueva ley supone una “ataque a la libre competencia” toda vez que la Xunta, “es quien tiene la competencia para fijar las tarifas reguladas”. “Es quien regula el marco normativo y va a operar como empresa en el propio sector”, indicó el líder del PSdeG y presidente de la Diputación de A Coruña.

“Va en contra de todas las reglas de competencia europeas y no descartamos recurrir, primero a través de la FEMP y después la propia Comisión Europea, para que se analice la compatibilidad de un operador que gestione el agua pública y que, además, tenga capacidad normativa de decidir sobre la gestión en ese ámbito”, sostuvo.

“Por lo tanto, la creación de tres nuevos cánones, uno de gestión de depuradores, otro de colectores y otro de abastecimiento, significa un sablazo fiscal en el peor momento, un ataque a la competencia leal en el peor momento y un ataque a la autonomía local en forma de intervencionismo y de extorsión a los ayuntamientos”, insistió.

La Xunta, por su parte, insiste en que con la nueva ley no se crean nuevas tasas a los usuarios y por lo tanto, que no es cierto que la Administración autómica vaya a subir las tarifas del agua. “Lo único que incrementa la ley es la calidad de los servicios del agua y el cuidado de las rías y ríos”, sostiene la Consellería de Infraestruturas en su réplica a Formoso.

En la actualidad, apunta la Xunta, quien emite los recibos del agua que pagan los vecinos son los ayuntamientos y con la nueva ley eso no variará, de manera que serán ellos los que decidan si cobran más o menos. “De hecho, cuando la ley aún no entró en vigor, tenemos muchos ejemplos recientes de ayuntamientos que ya le subieron las tarifas del agua a los vecinos, varios de ellos gobernados por el Partido Socialista”, agrega la Infraestruturas, que alude directamente a los ayuntamientos de Ponteareas, O Grove, Viveiro, Carballo o Tomiño.

“Es muy lamentable que el Partido Socialista confunda subir impuestos con incrementar la calidad de las aguas y la mejora de los servicios. Quien realmente está subiendo el recibo del agua es el Gobierno de España al permitir la subida desmesurada del precio de la luz”, se queja el departamento que dirige Ethel Vázquez. La Consellería defiende que, si los concellos suben el agua, es debido a que “ el recibo de la luz está disparado y encarece enormemente los costes de la depuración”.

Infraestruturas no escatima las críticas a Formoso, al que se refiere no como secretario xeral del PSdeG si no en su calidad de presidente de la Diputación. “En lugar de criticar a la Xunta debería de preocuparse por lo que puede hacer desde la administración provincial para ayudar a los ayuntamientos, porque tiene el deber legal de hacerlo y, desde luego, podría contribuir mucho más del que hace en la actualidad en la mejora de las infraestructuras hidráulicas municipales.”

La Xunta recuerda, finalmente, que lleva invertidos más de 1.100 M€ en los últimos años para apoyar a los ayuntamientos en sus competencias municipales de abastecimiento, saneamiento y depuración, para construir nuevas infraestructuras que ayuden a una prestación eficiente de los servicios del agua a los ciudadanos.