Inhabilitan a unha exedil do Bloque

POLÍTICA. A sección primeira da Audiencia Provincial da Coruña inhabilitou durante dez anos para emprego ou cargo público a Mariela Aguilar á exconcelleira do BNG no Concello de Fene que en 2017 decidiu suspender un pleno no que se ía a debater unha moción de censura do PP e Somos Fene contra o Goberno local do BNG. O tribunal, que a considerou responsable dun delito de prevaricación administrativa, relata na sentenza que a acusada, na súa condición de concelleira de maior idade, presidía o pleno do Concello e, a pesar de ser informada pola Secretaria de que se estaban cumprindo os requisitos legais e de ter coñecemento de que había resolucións xudiciais que avalaban a súa celebración, decidiu, “de maneira unilateral e abusando da súa posición, sen contar co criterio da outra concelleira integrante da mesa”, que a moción deixara de reunir os requisitos legais e suspendeu o pleno, evitando o debate e a moción de censura.

Os maxistrados indican que a decisión que adoptou “non pode ser explicada cunha argumentación técnico-xurídica minimamente razoable”, á vez que advirten que é “evidente” que non pode prevalecer un escrito dun partido municipal cando se ditaron varias resolucións xudiciais que pretendía contravir. Así, conclúen que a resolución foi ditada “coa finalidade de facer efectiva a súa particular vontade e co coñecemento de actuar en contra do dereito”.

Tanto a proba a documental como as declaracións da acusada e das testemuñas avalan, segundo a sentenza, que “non estamos ante unha mera irregularidade, senón ante unha actuación dolosa”. r.m.a.