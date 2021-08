Innovación gallega revoluciona el tratamiento de aguas

El proyecto Blue Bioprana de Sherpa do Mar busca trasladar soluciones de biotecnología para el tratamiento y gestión de la materia orgánica de la agroindustria a la acuicultura, lo que generaría numerosos beneficios para este último sector. “Se trata de un cóctel de microorganismos que transforma los procesos de putrefacción en procesos de fermentación, lo que mejora la calidad del agua, además de reducir el impacto ambiental y la proliferación de enfermedades”, señala Carla Salazar, cofundadora de la empresa matriz de esta iniciativa, Bioprana, con sede en Pontevedra.

Esto no solo se traduciría en un mayor bienestar para los peces de la industria acuícola, también reduciría el uso de antibióticos en los procesos de producción de las piscifactorías. “Estas aguas tratadas con microorganismos beneficiosos podrían reutilizarse incluso en el sector agrícola, lo que favorecería un modelo de economía circular, aumentando la rentabilidad de las explotaciones”, sostiene.

Blue Bioprana se acelera actualmente en el programa eurorregional Sherpa Journeys de apoyo al emprendimiento en el sector marino-marítimo y su tecnología ya se encuentra en fase de pruebas. “Gracias al programa Sherpa do Mar hemos podido establecer contactos con la empresa con la que estamos realizando el testeo, Riasearch, especializada en ensayos experimentales en el entorno de la acuicultura”, precisa Salazar.

En tres meses, tanto Salazar como el biotecnólogo Jesús González, el otro promotor del proyecto, prevén que el producto esté listo para su posterior lanzamiento al mercado. Aseguran que su aplicación será cada vez más necesaria en los próximos años debido al aumento de las restricciones en Europa en cuanto al uso de pesticidas e insumos químicos en las diferentes industrias.

El pasado año la matriz de Blue Bioprana puso en marcha un laboratorio de I+D+i en el Parque Empresarial de Porto do Molle, en Nigrán, germen de la transferencia de las biosoluciones de Bioprana del sector agroindustrial a la economía azul que vino a reforzar Sherpa do Mar, que “nos facilitó el camino para llegar a donde estamos ahora”, comenta Salazar. Y no solo eso, gracias a este programa, su proyecto ha sido seleccionado para participar en el proyecto europeo FANBEST para favorecer la transferencia de tecnología de la economía azul a las pymes.

El próximo paso, comentan, será ir más allá y aplicar este sistema al tratamiento de aguas residuales en depuradoras y medir la huella de carbono que generan el sector acuícola y el agroindustrial para reducir su impacto, promoviendo la economía circular.

Sherpa do Mar es un proyecto integrado en el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020, cofinanciado en un 75% por fondos Feder, cuya finalidad es poner en marcha una red transfronteriza de emprendimiento en el ámbito marino-marítimo y de la blue economy, a través del programa Sherpa Journeys, que favorezca la generación de empleo y el incremento de competitividad empresarial a través del impulso de compañías de base tecnológica.

El proyecto está liderado por la Universidad de Vigo, a través del grupo de investigación REDE, Campus do Mar y la Oficina de I+D, y en él participan el Consorcio Zona Franca de Vigo, la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y las universidades de Santiago y A Coruña. Por parte de Portugal, participan la Associacão de Transferência de Tegnologia de Asprela (UPTEC), la U.Porto-Innovação de la Universidad de Oporto (UPIN), el Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) y Fórum Oceano-Associação da Economia do Mar.