Instan al fiscal a pedir el archivo del caso Déborah si no cita a su exnovio

Agotados y muy enfadados. Así se encuentran todos los componentes de la familia viguesa Fernández-Cervera ante el ninguneo al que denuncian que les somete la justicia desde 2002, y por el “paripé” desplegado por el juzgado “para que parezca que se ha hecho todo lo posible” por aclarar la autoría de la muerte de Déborah, a pesar de que en ningún momento ha sido llamado a declarar el exnovio a pesar de que distintas líneas de investigación le señalan como principal sospechoso.

Hartos de la pasividad de la fiscalía, los padres y hermanos de la joven viguesa cuyo cadáver fue hallado en mayo de 2002 lanzan un envite al ministerio fiscal al pedirle que archive el caso y no espere a que prescriba el próximo mes de abril de 2022.

Contundente, el abogado de la familia, Ramón Pérez Amoedo advirtió este jueves en Vigo que “si abrieron el caso para lavar conciencias, no lo han logrado” y que “si quieren cerrar el caso el 30 de abril por prescripción del delito ¡Ciérrenlo ya! porque no vamos a permitir una segunda muerte de Déborah”.

El letrado insistió en que entre las numerosas negativas del ministerio fiscal y la juez se encuentra la de cotejar el perfil de ADN dubitado con bases de datos privados y públicos. “Sabemos que la fiscalía de Pontevedra no va a mover un dedo si no encuentra un ADN de autor, y si es así, no lo va a encontrar”, afirma Amoedo al señalar que “si está esperando un ADN de autor en el semen hallado en el interior del cadáver de la joven a estas alturas a nadie le queda duda de que se introdujo ya estando muerta Déborah, como está absolutamente demostrado”.

Ramón Amoedo cuestionó la actitud de la fiscalía de Pontevedra al preguntar si ésta “tiene pavor a que en un hipotético juicio el imputado salga absuelto ¿Qué estamos haciendo? ¿Sólo vamos a caballo ganador? ¿Es esto una empresa que va por objetivos o éxitos?”.

investigado Sin que hayan llegado los resultados de los restos localizados bajo las uñas del cadáver exhumado el pasado verano, Amoedo explicó que el 26 de noviembre solicitaron al juzgado de Tui que llamen como investigado al “ciudadano”, en referencia al exnovio, por “existir indicios bastantes para investigarle por la desaparición y muerte de Déborah”, con declaración de secreto parcial de las actuaciones.

En paralelo, plantean que en el caso de que esta reclamación no se acepte se proceda a archivar el caso. “Seamos consecuentes cada uno con sus actos y por eso instamos a la fiscalía de Pontevedra a que solicite el archivo de la causa”, insiste.

El abogado detalló que ya en 2007 la Policía Nacional razonó por qué dirigió “de modo claro” las investigaciones contra la expareja. Tres años después se prestaron en el juzgado los atestados 38430/10 y 89430/10, denominados “Operación Arkano”, “que fueron claros e inequívocos”. Así, Amoedo aseguró que resultó “desolador” comprobar como “ante la contundencia de los informes, dos días hábiles después el juzgado decretó el sobreseimiento de la causa”.

En este contexto señala que “si no fuera sospechoso, ¿Por qué la Policía ha inspeccionado su coche en 2021, un arcón congelador y cierta ropa de cama que fue de su propiedad?”. Remarcó que no quieren citarlo como testigo porque hay muchas pruebas contra él, pero tampoco como imputado porque se supone que las pruebas no son suficientes”, afirmó.

Recuerdan que en las últimas semanas han declarado 28 personas, de las que dos lo han hecho en dos ocasiones “por sus groseras contradicciones”. Entre éstas se encuentran 20 que pertenecen al círculo familiar, profesional y social de la expareja.