Instan en la CEG a que Sánchez viaje a Argelia y repare la crisis comercial

El Gobierno estatal debe“revertir lo antes posible” la crisis diplomática con Argelia, que ha provocado la rotura de relaciones comerciales con el país, urgió este viernes el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), José Manuel Vieites. Lo hizo tras reunirse, junto con otros empresarios, con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la sede de Abanca en Compostela. En el acto también participó el delegado del Gobierno, José Miñones; el también vicepresidente primero en la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde; y el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet.

En esta reunión Calviño expuso a los empresarios gallegos la evolución del Plan de Recuperación, los pertes y la situación económica del país, así como su impacto en la economía gallega. Reunión que Vieites ha calificado de “cordial”, pero sobre la que ha vertido algunas críticas, concretamente sobre la implantación de los fondos Next Generation. A este respecto ha reclamado más “agilidad”, ya que “solo uno de cada cuatro ha sido desarrollado en convocatorias”. “Y el año 2023 está muy próximo”, ha puntualizado.

El presidente de la CEG ha solicitado también dar un “acelerón” a todos los pertes, que deberían llegar a pymes y micropymes, “de lo contrario no se está cambiando el tejido productivo”. “Todo el mundo debería cambiar el chip y entender que la economía verde y la digitalización son aspectos fundamentales de cara al futuro y eso significa que tiene que fluir al mundo empresarial, a todas las cadenas productivas. Si se hace así, sí será un éxito”, aseguró.

Vieites se mostró preocupado sobre cómo afectará la ruptura de relaciones con Argelia. “La situación es muy negativa. Cuando se toman decisiones de este calibre se debe valorar el impacto que pueden tener desde el punto de vista económico y social”, ha lamentado, al tiempo que ha comentado que “aunque se dice por parte del Gobierno que está todo controlado, este corte de relaciones es un perjuicio enorme”.

El empresario no se ha referido únicamente al tema del gas, aunque sea lo “fundamental”, sino también a otros relacionados como “las relaciones bancarias con empresas gallegas”. “Yo lo que digo desde aquí es que inmediatamente el presidente del Gobierno vaya a Argelia, se posicione con el Gobierno de allí para intentar solucionar la situación porque, si no, realmente el país no lo va a pasar bien”, ha instado, asegurando además que “cuando se rompen las relaciones bilaterales con un país amigo de forma tan brusca, repercute directamente en la economía, y de ahí en la creación de riqueza y de empleo”.

Vieites afirmó que le han trasladado todo esto a Calviño. “Incluso hemos hecho ya la valoración económica de lo que supone para Galicia. Tenemos que, entre todos, tratar de solucionar el tema lo antes posible porque el perjuicio económico que se puede realizar a empresas que estaban en una relación comercial fantástica con Argelia, se puede ver quebrantada e incluso influir en la línea de flotación de las mismas empresas”, ha insistido, incidiendo en la necesidad de ser “amigables”.