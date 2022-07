Instituto de Materiais (iMATUS): integrando complementarios

“Busca tu complementario, que marcha siempre contigo”. Estas verbas de Antonio Machado definen o espírito co que nace iMATUS; un instituto de investigación, recente en canto a nome e estrutura, que busca vertebrar a intensa actividade que se vén desenvolvendo na Universidade de Santiago de Compostela no eido dos materiais co apoio do ecosistema de I+D+i co que conta Galicia. O xerme de iMATUS foi a actividade desenvolvida durante tres anos pola Agrupación Estratéxica en Materiais (AeMAT), financiada pola Xunta de Galicia, e a ampla experiencia na colaboración coa industria do antigo Instituto de Cerámica. Os logros acadados en canto a formación de novos investigadores, actividade científico-tecnolóxica, e transferencia de tecnoloxía ao sector industrial avalan a ilusionante, e ao mesmo tempo retadora, tarefa que ten por diante iMATUS.

Busca e complementariedade tradúcense no ámbito científico en innovación e interdisciplinariedade, que son os dous motores esenciais do avance do coñecemento no século XXI. Poucos eidos requiren, como o dos materiais, cooperación entre disciplinas distintas que actúen de forma coordinada e dinámica para atopar solucións ás demandas da sociedade. A palabra material ten dúas acepcións principais; como adxectivo cualifica o que ten realidade física, en contraposición ao incorpóreo ou inmaterial.

Como substantivo, material é aquilo do que está feito un ser vivo ou unha cousa, ou que se pode utilizar para facer algo. Estamos feitos de materiais (proteínas, lípidos, minerais), convivimos con materiais (as materias primas que achega a natureza) e procuramos de materiais cada vez máis avanzados para desenvolver todas as facetas da vida (vivenda, automoción, enerxía, saúde...). O valor do mercado mundial de materiais avanzados, que alcanzou os 59 000 millóns de euros en 2018, prevese que supere os 125 000 millóns en 2026.

Existe unha crecente demanda de materiais innovadores, deseñados con propiedades novas ou melloradas para elaborar produtos e deseñar procesos máis eficientes e sostibles. A transición cara a un modelo enerxético baseado en fontes renovables e a implantación da economía circular son un acicate para a ciencia dos materiais. Pero tamén o é a necesidade de innovación na industria, onde se estima que o 70 % dos avances técnicos están directa ou indirectamente vinculados aos novos materiais. Por iso, as políticas europeas, estatais e autonómicas de desenvolvemento industrial e económico ofrecen un espazo destacado á ciencia dos materiais, e unha xanela de oportunidade única para posicionar a Galicia, a través de iMATUS, á vangarda da investigación.

iMATUS aspira a ser un centro de investigación de referencia internacional no campo dos materiais a todos os niveis de procesado, dende a materia prima (vexetal, animal ou mineral) ata os materiais técnicos froito de transformacións ás que se someten as materias primas para dar lugar a produtos con novas prestacións. Os materiais avanzados, a nanotecnoloxía, a fotónica e a fabricación avanzada —que inclúe a impresión 3D, as tecnoloxías cuánticas, as técnicas de simulación e o deseño computacional— están no foco da creación, investigación e transferencia de coñecemento de iMATUS.

A Unión Europea considera estas tecnoloxías como estratéxicas para o desenvolvemento industrial (key enabling technologies), e as empresas galegas senlleiras en sectores como a cerámica, a transformación de metais e madeira, e o téxtil e dos ámbitos da alimentación e biomédico precisan profesionais cada vez mellor preparados e contan con departamentos de investigación que demandan colaboracións e apoios tecnolóxicos innovadores.

A misión do Instituto é facer ciencia multi e interdisciplinar de excelencia con impacto científico e socioeconómico no ámbito dos materiais aplicados á saúde, á industria, ás tecnoloxías emerxentes, ao medio ambiente e á enerxía. iMATUS ten como obxectivo converterse nun centro de atracción de investigadores que poidan impulsar de maneira colaborativa a creación e transferencia de coñecemento en beneficio da ciencia, da actividade produtiva e da sociedade en xeral. Para iso ten que estar á altura do reto que supón artellar os coñecementos complementarios cos que contan os seus integrantes e xerar unha contorna de pensamento creativo que dea pulo á ciencia dos materiais e ás súas aplicacións tecnolóxicas.