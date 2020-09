Inteligencia de la DEA rastreó el ‘Karar’ y puso en bandeja su apresamiento

EXCLUSIVA. Fue el 16 de junio cuando EL CORREO GALLEGO, tras tener acceso a un intercambio de informaciones entre el agregado de la DEA en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, y los responsables policiales españoles, publicaba que la más poderosa agencia antidroga del mundo se quejaba de los chivatazos que, según ellos, se estaban produciendo en nuestro país y acababan por desbaratar importantes operaciones policiales que se encontraban en marcha.

No se trataba de una protesta formal, los estadounidenses para eso tienen otros canales, pero sí de una advertencia entre colegas de que las cosas no podían seguir así. Recientes estaban los casos del narcosubmarino hundido en Aldán, del que todavía siguen sin aparecer sus dueños, y la incautación del Karar. No eran los únicos casos bajo sospecha.

Ese mismo día en este periódico se daba cuenta de que los 3.800 kilos de cocaína del barco con bandera de Togo formaban parte de un macroalijo de una docena de toneladas que, según la DEA, viajaron en el Spiridom y Neameh y donde, tras ser interceptados por las mismas fuerzas policiales que intervinieron en los seguimientos al clan de los Santórum, no se localizó la droga (una historia que retomaremos esta misma semana) ante la sorpresa de los agentes antidroga de la agencia estadounidenses.

A lo anterior hay que añadir que la sorpresa que supuso la detención del agente de Aduanas de Vilagarcía de Arousa, apresado en Madrid cuando recibía un sobre con una importante cantidad, 370.000 euros, de dinero en metálico que le entregaba un ciudadano colombiano relacionado con el mundo del narcotráfico. Demasiados temas escabrosos en poco tiempo.