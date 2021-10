Inteligencia e infalibilidad son incompatibles

El número de personas fallecidas cada año en accidentes de tráfico en el mundo supera ampliamente el millón. En España fueron 1.755 personas en 2019, además de otras 139.379 heridas, en un total de 104.077 accidentes de tráfico. Son datos del informe: “Del infinito al cero. Así lo hicimos”, elaborado por la Fundación Mapfre y la Dirección General de Tráfico y publicado este mismo año. La cifra de vehículos matriculados en nuestro país ese mismo año era algo inferior a los 28 millones. Estos datos me permiten hacer unos cálculos muy simples, que me vendrán bien para lo que sigue. Sabemos así que el total de personas muertas y accidentadas en 2019 por cada cien mil vehículos ha sido de algo más de 6 y 500, respectivamente.

He comenzado con estos números a cuento del anuncio que hizo recientemente la estadounidense Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) sobre una investigación que se realizará a los vehículos de la compañía Tesla. Seguro que saben que se trata de la empresa líder mundial en fabricación de vehículos eléctricos, con medio millón de coches vendidos en 2020, casi la mitad en EE. UU. Son automóviles que además se caracterizan por incorporar sistemas con un alto grado de autonomía en la conducción. Tesla también es conocida por su controvertido fundador, Elon Musk, que la creó en 2003, aunque la empresa no comenzó a construir vehículos hasta cinco años después.

La decisión tomada por la NHTSA responde a la siniestralidad de coches Tesla. En los últimos tres años se han visto involucrados en 11 accidentes, con 17 heridos y una persona muerta. En todos los casos, según parece, los conductores no estaban atentos a la conducción (a veces incluso iban durmiendo) y además era de noche, así que las condiciones de visibilidad, hasta para los múltiples sensores con los que operan estos coches, no eran las mejores.

Sigamos con los números. Entre 2018 y 2020 se vendieron más de seiscientos mil vehículos Tesla en EE. UU. Vamos a asumir que de media circularon cada año medio millón de estos coches por las carreteras estadounidenses durante el trienio 2018-2020. Repitiendo los cálculos que hice para el conjunto de España, en el caso de los vehículos Tesla tenemos unas cifras de 0,07 muertes y 1,1 heridos por año y por cada 100.000 de estos coches. Es decir, 90 veces más muertes y casi 450 veces más personas heridas por vehículo en España que por Tesla.

Soy perfectamente consciente de que una comparación justa requeriría hacer otro tipo de análisis. Sin ir más lejos, comparar los datos de los Tesla con el conjunto del parque de vehículos estadounidense, además de tener en cuenta la distancia media recorrida por los vehículos en un caso y en otro, las condiciones en las circularon, las de las carreteras y muchas otras cosas. En todo caso, las diferencias son tan enormes y favorables al caso de los automóviles Tesla, que es razonable pensar que la conducción autónoma que incorporan los hace mucho más seguros en la carretera.

En 1965 Ralph Nader publicó el informe: “Unsafe at any speed” (inseguro a cualquier velocidad), en el que se evidenciaban graves deficiencias en seguridad activa y pasiva de los automóviles de la época. Una de las consecuencias de dicho informe fue la adopción y reglamentación de nuevas y mejores medios para dotar a los vehículos de una mayor seguridad. Todos nos hemos beneficiado de ello, y aún más nos beneficiaremos de la seguridad que añade la conducción autónoma. Pero más autonomía exige más inteligencia artificial. Y la inteligencia, sea natural o no, no garantiza cero errores. De hecho, la infalibilidad y la inteligencia son incompatibles. Puedo garantizar que una computadora cometerá cero errores multiplicando dos matrices, pero no guiando un coche.