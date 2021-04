Intelixencia Artificial e as súas carreiras

china e ee. uu. son os países que lideran o ámbito da Intelixencia Artificial (IA), tanto en investigación, como en innovación e desenvolvemento empresarial. Europa, salvo en cuestións normativas, ás que non restamos importancia, quede claro, vai moi por detrás. España e Galicia non son a excepción europea nesta carreira na que quen vaia á cabeza non só levará o recoñecemento do resto, senón que terá vantaxes competitivas a medio e longo prazo, e quen sabe se insalvables.

Dalgún modo, é como a “carreira espacial”, que tampouco chegará nunca a un final, pero si irá pasando por moitas metas volantes, das que Europa aínda non gañou ningunha.

Para non quedar definitivamente rezagados é necesario contar con profesionais especializados e cunha sólida formación. En EE. UU. os profesionais da IA pasaron de representar o 0,26% do total en 2010 ao 1,32% en 2019. É dicir, en menos dunha década tense quintuplicado a súa presenza no mercado laboral. En España imos moi por detrás en canto á formación destes profesionais e tamén na súa demanda.

Con todo, esta está a crecer xa dun modo moi significativo. Por exemplo, LinkedIn, a maior rede social orientada a profesionais e empresas, situou aos expertos en ciencia de datos e Intelixencia Artificial como un dos perfís profesionais máis demandados en España en 2020, e cun rápido crecemento, ademais.

Galicia conta con bos grupos de investigación en IA e cun centro de investigación especializado, o CiTIUS-Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela. Con todo, temos un claro atraso no uso empresarial da IA que, á marxe dalgunhas grandes empresas, non está apenas estendido no tecido produtivo galego, e tamén na formación de especialistas neste ámbito. En particular, non existe aínda o grao en IA no Sistema Universitario Gallego, aínda que a USC solicitou a súa implantación hai meses.

Un graduado en IA debe ser capaz de achegar as solucións que demanden as organizacións, pero tamén de liderar a súa transformación a partir da innovación baseada na que está chamada a ser a tecnoloxía máis transformadora na historia da humanidade. De feito, a súa verdadeira importancia, e aí tense que dirixir a súa formación, está máis na vertente transformacional que na operacional.

Se nos damos présa, é posible que só perdamos algúns anos, e se o facemos ben, ata poderiamos recuperalos. Doutro xeito, será moito máis que unha oportunidade perdida, xa que perderemos definitivamente a carreira.