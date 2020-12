Inventando inventarios

SEMPRE entendín o protocolo e a burocracia como medios para simplificar as cousas e non ao revés. Iso si, ben deseñadas, entendidas e aplicadas. Doutro xeito, agregan ineficiencias, son unha fonte de problemas e ata o inferno mesmo.

Durante a visita que fixeron ao CiTIUS hai unhas semanas uns auditores, que, por certo, auditan a quen á súa vez xa nos controla, lembrei con algúns investigadores do centro unha anécdota de fai vinte anos longos. Eu era entón o director do departamento de Electrónica e Computación da Universidade de Santiago de Compostela. Un día apareceu polo departamento unha persoa de andar e voz pausadas, que moi educadamente díxome que o contrataran para facer un inventario dos mobles, dispositivos e equipamento de toda índole que houbese nos despachos e espazos comúns de toda a universidade. Segundo parece, non existía entón un rexistro tal na institución e o seu labor era ir identificando todo o potencialmente inventariable, anotándoo nun caderno –dos de espiral, que aínda estabamos moi pouco dixitalizados- e poñéndolle despois a cada cousa unha etiqueta, como quen marca unha res.

Un a un foi percorrendo os despachos e ademais de inventariar todo o que estaba á vista, preguntaba sobre cousas que puidesen estar en caixas, caixóns ou armarios. Todos fixemos o posible por facilitarlle o seu traballo, aínda que consumíanos moito tempo e nin aínda que nos arrincasen o pelexo poderiamos entender cal era realmente o valor de “fichar” ata os flexos. Armados de paciencia, fixémonos cómplices da súa obsesión, e pasámonos bastantes horas remexendo nos lugares máis insospeitados, tratando de atopar algo que este home tivese a ben rexistrar e marcar. Cando aparecía algo, celebrabámolo case tanto como atopar as moedas dun tesouro.

Pasouse varios días esculcando cada despacho e ata cada recuncho do departamento. Pero nin Kafka podería imaxinar o seu empeño por inventariar incluso as cousas persoais que circunstancialmente tiñamos nos despachos. Por exemplo, un trípode e unha cámara que un colega levara ao departamento para facer fotos duns dispositivos electrónicos que haberían de formar parte dunha publicación científica. Por máis que o meu colega lle explicaba a aquel home que o trípode e a cámara eran seus e non da universidade, non houbo forma de evitar que ambos cacharros acabasen cos seus respectivos adhesivos. O señor de marras repetía impasible que recibira instrucións moi precisas de non pasar por alto absolutamente nada que houbese nos despachos, e ao final, claro, acabou vencéndonos por esgotamento.

Lembrando esta anécdota veume tamén á cabeza unha historia que se conta dunha viaxe que fixo a París, a mediados do século XVIII, Diego de Torres Villarroel, entón comisario da biblioteca da Universidade de Salamanca. Alí comprou varios globos terráqueos, aínda que con diñeiro destinado á compra de libros. Para saír do paso, foron inventariados como “libros redondos”. Non puiden confirmar se se trata dunha historia certa, pero a estas alturas créome calquera cousa. Tanto enredo burocrático como hoxe temos nas universidades tivo que empezar moito antes de que comezase a facer das súas o inventor de inventarios desta historia real.