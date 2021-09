Inversión de 4 millones para digitalizar la USC

"O convenio está asinado coa Fegamp para asinar os servizos financieiros en varios concellos do rural. O único que estamos facendo é cumprir o convenio asinado coa Fegamp, non con Abanca. O concello ten que poñer o local, nós asumir parte do custe e a entidade instalar o caixeiro. Non sei se a Fegamp está en contra de manter o convenio que eles mesmos asinaron. Non sei quen está presionando á Fegamp. Buscamos unha fórmula para que 55.000 persoas tiveran servizos".

Feijóo dice también que "non é novo", pone como ejemplo a varias comunidades y recuerda que es un asunto tratado en el Senado. "Se o que se pretende é intoxicar, é outro escenario que non entendemos. Imos a seguir traballando. Ao Ministerio e ao Banco de España lle dixemos que é necesaria unhan normativa específica para a non exclusión financieira".

"Dicir que é un problema de Galicia é demagoxia"