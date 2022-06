Investigadores de la USC estudian cómo eliminar los microplásticos de las aguas

Analizar la presencia de microplásticos en el agua es uno de los intereses de los expertos reunidos esta semana en Santiago de Compostela , en la 12ª Conferencia Micropol & Ecohazard.

Con respecto a este tema, el copresidente de este congreso, Juan Lema, profesor emérito de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago y miembro del Grupo de Biotecnología Ambiental de la USC, señala que “todavía no disponemos de datos suficientes para valorar si nos encontramos o no ante un problema. Es necesario desarrollar metodologías fiables que permitan detectar con precisión su presencia en las aguas residuales y determinar cómo se llevaría a cabo su eliminación”. En cuanto a los efectos de estos microplásticos sobre el medio y sobre la salud humana, el experto indica que “se desconocen porque la mayor parte quedan retenidos en los lodos, y de la parte que se transporta en el agua no se sabe su impacto”.

De cara a avanzar en este aspecto, el equipo de la Universidad de Santiago está estudiando la presencia y los mecanismos de degradación de los microplásticos presentes en las aguas residuales de la EDAR de Silvouta, en Santiago. Además, este proyecto se está extendiendo a las estaciones depuradoras del resto de Galicia, en colaboración con Augas de Galicia.

“La finalidad es detectar la presencia de microplásticos y, además, ver cuál es su comportamiento en las depuradoras, es decir, qué cantidad se elimina, qué cantidad queda y cuáles son sus características, determinar si estamos o no ante un problema en Galicia y cómo se puede resolver”, explicó.

“el agua potable no presenta ningún problema” Por otra parte, Lema destacó que a lo largo de estos días han visto que “el problema de los microcontaminantes es universal, no afecta sólo a los países desarrollados sino que se da tanto en Europa como en África”. En esta línea, pone de manifiesto que “se están buscando soluciones más tecnológicas y otras de bajo coste basadas en el empleo de algas o en la creación de lagunas para la eliminación de los microcontaminantes, tanto en las aguas residuales como en el agua potable, donde también se han detectado”. A pesar de esto, el profesor Lema quiere lanzar el mensaje de que “el agua potable no presenta ningún problema, la población puede estar segura porque los sistemas de potabilización son muy fiables”.

buscan nuevos materiales para eliminar los microcontaminantes de las aguasEn este congreso se ha contado con la participación de una de las principales expertas en este ámbito a nivel mundial, Mira Petrovic. Es investigadora del Instituto Catalán de Investigación del Agua -de la Generalitat de Cataluña-, jefa de su departamento de Calidad y Seguridad del Agua.

La experta señala que “una de las principales carencias que poseen las plantas depuradoras en la actualidad es la gran cantidad de microcontaminantes orgánicos que se concretan en el agua y que los procesos y tratamientos convencionales no son capaces de eliminar de forma eficaz”. Estos compuestos proceden de productos de uso cotidiano como productos de higiene y cuidado personal, de limpieza, materiales usados en la cocina -como el teflón, empleado como antiadherente-, fármacos... que entran en el medio a través del agua.

Ante esta problemática, los investigadores avanzan en el desarrollo de nuevos materiales con gran potencial para mejorar el tratamiento de aguas residuales y favorecer la eliminación de contaminantes orgánicos. Es el caso de los fotocatalizadores, que aceleran las reacciones químicas, membranas para ayudar a la filtración y, en particular, materiales basados en el uso de grafeno u óxido de grafeno.