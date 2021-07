Investigadores do CIMUS avanzan nos estudos contra o cancro de mama

universidade. Un grupo do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS) identificou novos biomarcadores de cardiotoxicidade en pacientes con cancro de mama.

O traballo, tema central da tese defendida por María Cebro Márquez, ofrece unha mellor caracterización do paciente oncolóxico ás terapias potencialmente tóxicas e permite previr e minimizar os efectos adversos, optimizar o seu manexo, garantir unha maior calidade de vida, así como describir novas dianas terapéuticas.

O obxectivo do presente traballo, supervisado por Ricargo Lage, Isabel Moscoso e José Ramón González Juanatey, foi avaliar as diferenzas individuais no perfil de expresión de miRNAs e nos niveis de adipokinas circulantes, xunto cos parámetros ecocardiográficos, que permiten unha mellor caracterización do paciente oncolóxico sometido a terapias potencialmente cardiotóxicas.

Segundo sostén María Cebro, o traballo “non tería sido posible sen a colaboración altruísta dos profesionais dos Servizos de Oncoloxía, Cardioloxía e Análise Clínico do Hospital de Santiago e sen a infraestrutura investigadora que proporcionan o CiMUS e o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. redacción.