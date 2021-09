Inyección de 3.000 millones en cinco años para las universidades gallegas

··· Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, reclamaron al Gobierno autonómico que apueste por las universidades públicas gallegas con un aumento de la financiación. Lo hicieron en declaraciones a los medios antes de entrar en el Paraninfo de la Universidade da Coruña.

··· Pontón insistió en que el Partido Popular se “cebó” con recortes en la universidad pública, “con un sistema de financiación insuficiente”, a lo que sumó, aseguró la lideresa nacionalista, la “apuesta por una universidad privada” (en referencia a la Universidad Intercontinental de la Empresa, primera privada en Galicia tras aprobarse su creación en el Parlamento y patrocinada por Afundación, la obra social de Abanca). “Es caminar hacia la privatización de servicios públicos con consecuencias nefastas”, insistió.

··· Ana Pontón exige para este inicio de curso un plan dotado con 70 millones de euros (40 para la universidad y 30 para la investigación) para reformar el sistema universitario público.

··· Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ve “imprescindible” un compromiso con el sistema universitario público y “que no se quite este dinero para otros fines no tan prioritarios”. En la misma línea, fue tajante al afirmar que “la Xunta no puede escatimarle dinero a las universidades públicas mientras abre las puertas a las privadas”.

··· Gonzalo Caballero dejó claro que los socialistas gallegos “estamos al lado de la comunidad universitaria y de los tres rectores, que reclaman mayor financiación estructural y reivindican una apuesta desde la Xunta por la docencia y la investigación”.