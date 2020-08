Jácome, acorralado en su partido, defiende que seguirá hasta 2023

No es precisamente Rambo ni un veterano del Vietnam, pero Gonzalo Pérez Jácome también está acorralado. O eso parece. Y no tanto por sus rivales políticos, sino dentro de la formación que él mismo fundó, Democracia Ourensana (D.O.), desde donde le acusan de opacidad y autoritarismo en la gestión, al tomar decisiones de forma unilateral.

No obstante, lejos de dar un paso atrás, el regidor de la capital de As Burgas, Gonzalo Pérez Jácome, no se amilana y defendió ayer, a través de las redes sociales, su continuidad en el cargo hasta 2023. “El 15 de junio de 2019 fui investido alcalde, y mi compromiso hasta el 2023 es liderar la transformación de la ciudad y a esto dedicaré todo mi tiempo”, señaló en Twitter para acabar con un “lo conseguiremos” tras las informaciones que apuntan a discrepancias en el seno de D.O..

¿Posible petición de dimisión?. “La situación es insostenible. Si no cambia, el planteamiento es que dimita”, explican fuentes de la formación según una información publicada por La Región. Una rebelión que está tomando cuerpo en los últimos días y que se vino fraguando durante el presente mandato del actual alcalde de Ourense, tal y como explica el diario.

No obstante, las fricciones más relevantes y que hacen que la cuerda esté a punto de romperse tienen que ver con la gestión económica de los fondos que D.O. percibe y las aportaciones que asesores y cargos realizan. “Se niega a rendir cuentas y a publicar los datos”, le achacan, asegurando que dentro del grupo hay sospechas de que el dinero sea desviado a fines ajenos a la formación.

la plataforma ourense mellor critica las promesas incumplidas. Al mismo tiempo, la plataforma Ourense Mellor entra en el debate y trasladó ayer a través de un comunicado su malestar por su gestión y la del Partido Popular. Aseguran que la gestión en el consistorio se evidencia “en un año y medio de promesas incumplidas, ideas peregrinas y un enfrentamiento social y político que nos han llevado a la situación actual”.

“Plenos con ausencia de la oposición y el posible motín desde el partido de Jácome”, indican. Entre otros, denuncian la falta de una gestión “diligente y eficiente” o el incumplimiento de “una transparencia máxima a través de la web municipal”.

A ello, suman otros compromisos como los relativos a la supresión de barreras arquitectónicas y visuales. “La realidad es que el alcalde hace gobierno desde sus cuentas oficiales, no en la calle, no hay propuesta de ciudad”, recalca la plataforma .

“Está empeñado en edificios monstruosos, pero no en priorizar nuestra ciudad como es”, le reprochan también desde la plataforma en un comunicado, reclamando un partido que “represente a la ciudadanía”.