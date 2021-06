Jácome incorpora otra vez al PP a su gobierno nueve meses después de romper

acuerdo. El gobierno municipal de Democracia Ourensana, liderado por Gonzalo Pérez Jácome, anunció un acuerdo para que los concejales populares “se integren y asuman la dirección de áreas”. Este regreso se produce nueve meses después de que los del charrán rompiesen el pacto de gobierno, después de la denuncia de varios ediles críticos de DO de presuntas irregularidades en la gestión económica del partido. En un comunicado, DO confirma esta decisión a falta de cerrar los últimos flecos. En el escrito, aclara que el PP “se ha comprometido a tomar en consideración los puntos que DO exigió esta semana, imprescindibles para reeditar un cogobierno; y de forma recíproca, DO se ha comprometido a considerar las demandas efectuadas por el PP”. De ir adelante este pacto, la junta de Gobierno Local estará formada por seis concejales –tres de DO y tres del PP–. En el reparto de las concejalías, el PP asumirá Deportes, Facenda, Medio Ambiente, Servicios Sociales, Comercio/Termalismo/Turismo y Urbanismo. Los decretos de las delegaciones deberían estar finalizados antes del pleno de 2 de julio. El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, criticó la situación en el gobierno de Ourense y la comparó con una "telenovela por capítulos donde nunca se llega a un final satisfactorio". ecg