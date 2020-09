Jácome inicia la expulsión del partido de los concejales díscolos

OURENSE. EP. El alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, ha hecho público este sábado un documento del Ministerio del Interior para reafirmarse como "único interlocutor válido" de su partido, al tiempo que ha anunciado que iniciará los trámites para la expulsión del partido de los cuatro concejales díscolos --Miguel Caride, Manuel Álvarez, María del Mar Fernández Dibuja y Teresa Rodríguez--, que en las últimas semanas han pedido su dimisión.

A través de un comunicado, DO ha criticado que estos ediles intenten "intoxicar a los medios de comunicación y resto de partidos" durante la crisis política en la que está sumido el Ayuntamiento de la ciudad y ha respondido al concejal Miguel Caride, quien este viernes durante el pleno de la Diputación ejerció como portavoz de su formación y dijo que esta no cuenta con ningún "representante legal" nombrado.

Ya este sábado, DO explica que "horas antes" del pleno provincial el Ministerio del Interior expedió un certificado "donde claramente consta que Gonzalo Pérez Jácome es el presidente y representante legal" del partido.

De hecho, la formación anexa dicho documento, fechado a 24 de septiembre de 2020 y firmado por la subdirectora general de Política Interior y Procesos Electorales, Mireya Corredor Lamas, que hace constar que Jácome ostenta la Presidencia de Democracia Ourensana y que, de acuerdo con sus estatutos, le corresponde su "representación, administración, dirección y gestión" de la entidad.

Por ello, el partido subraya que Caride es "solo un concejal" porque Jácome, "como representante (también en 2019), presentó una lista electoral válida". "Si no lo fuese, Caride no sería políticamente nada", añade la formación.

Democracia Ourensana hará entrega del certificado del Ministerio del Interior en la Secretaría del Ayuntamiento y de la Diputación "para poner fin a la manipulación e intento de apropiación" por parte de Caride y el resto de miembros díscolos, que además "serán denunciados judicialmente" por emplear las siglas y el logo de la organización en una nota de prensa.

DECLARACIÓN DE "TRÁNSFUGAS" Y EXPULSIÓN

A mayores, el partido anuncia que iniciará expedientes para declarar como "tránsfugas" a todos los integrantes que retiraron su apoyo a Jácome tanto en el Ayuntamiento como la Diputación y que así pasen a ser no adscritos.

En este contexto, si bien Democracia Ourensana "da por roto" el acuerdo pactado en junio de 2019 con el PP --según el cual Jácome fue investido alcalde de Ourense y Manuel Baltar presidente de la Diputación, gobernando ambos partidos en coalición--, añade que "cualquier consideración para retomar el 'quid pro quo'" en ambas instituciones "deberá pasar exclusivamente por el representante legal", es decir, por Jácome.

"En ese documento firmado por DO y PP en junio de 2019 dice claramente, en un párrafo dado, que ese acuerdo se suscribe entre los 'representantes' de Democracia Ourensana y PP de Ourense. No dice nada de concejales ni diputados provinciales, de modo que no pueden tener sustento las palabras recientes de (José Manuel) Baltar, reconociendo a Caride como interlocutor del pacto en la Diputación", finaliza.

LOS DÍSCOLOS SOLICITAN LA EXPULSIÓN DE JÁCOME

Este comunicado ha salido a la luz este sábado después de una semana que comenzaba con los cuatro concejales díscolos de DO solicitando la expulsión del alcalde del grupo municipal, para que sea declarado edil no adscrito. Y es que los que le han retirado su apoyo son mayoría en dicho grupo, puesto que Jácome tan solo cuenta con el respaldo de Armando Ojea --también vicepresidente de la Diputación-- y Telmo Ucha, quien esta semana tomó posesión como edil.

De hecho, la Vicepresidencia de Ojea en el organismo provincial se encuentra actualmente en el aire, puesto que en la votación para el inicio de la tramitación de los presupuestos ha votado en contra y Baltar ya había avisado que, si esto ocurría, no podría seguir ocupando su cargo por falta de confianza. Quienes sí votaron a favor fueron el propio Caride, quien ejerció la portavocía de Democracia Ourensana en el pleno, y la única representante de Ciudadanos, Montserrat Lama.