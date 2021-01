Jácome readmitiría al PP pero no a sus díscolos

OURENSE. El alcalde de Ourense y líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, abrió la puerta al PP pero no a sus concejales díscolos, aquellos que lo denunciaron por supuesto pago forzoso de donaciones al partido que fundó, una causa que quedó archivada provisionalmente, aunque el asesor que impulsó el proceso que quebró el bipartito y el gobierno anunció que va a recurrir. En un hotel de la tercera ciudad de Galicia, lugar alternativo elegido por no tratarse de un asunto relacionado con el gobierno local estrictamente, Pérez Jácome avisó a los críticos, que están de nuevo en DO tras anular una jueza su expulsión, de que no podrán romper la disciplina de voto, con lo cual, con él de nuevo como una piña no, pero “tendrán que andarse con mucho cuidado”.

Al primer edil no le sorprendió el sobreseimiento, que no tenía “base”, pero sí le resultó curioso que el PP se dejase engañar, especialmente por Miguel Caride, portavoz de los que están en contra de su proceder y letrado de oficio.

Así las cosas, Jácome mostró su incredulidad ante el hecho de que un “tramposo” y un “abogado mentiroso” consiga “liar al partido más importante, junto con el PSOE, de España”. “¡Manda caray!”, dejó caer Jácome.

Con todo, permitiría a los populares regresar al gobierno mañana mismo, con la intención de cogobernar como hacían antes, aunque cree que no van a hacerlo.

“Obviamente actuaron fatal”, dijo, pero mostró su convicción de que, independientemente, si no reculan es porque “piensan más en estrategias electorales que en el bien de la ciudad”, por tanto, en las municipales del año 2023.