OURENSE. EP. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), acusou ao presidente da Deputación, Manuel Baltar (PP), de traizoalo e ao Partido Popular (PP), ata onte o seu socio de Goberno, de tentar darlle "un golpe de estado" no Concello. A pesar diso esgrimiu a súa lealdade e asegurou que non dimitirá porque, engadiu, "vai gañar a honestidade".

Así o trasladou este mércores en rolda de prensa, na que rompeu o seu silencio tras semanas de acusacións e unha denuncia en Fiscalía por parte de cinco dos seus concelleiros por unha presunta irregularidade na xestión dos fondos públicos de Democracia Ourensá, feitos que o rexedor negou rotundamente e atribuíu a unha "trama" orquestrada polo PP.

"Baltar traizooume, pero eu a el non, son un tío leal", reiterou Jácome, á vez que tachou a situación que vive nestes momentos como "unha das traizóns máis épicas da política municipal", algo que ocorre, asegurou, "cando vés cambiar o mundo".

O alcalde tamén apuntou ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás desta "trama", dado que o "esperouse a que pasasen as eleccións" para comezar as acusacións e non pór "en risco" a figura do líder popular por amparar o pacto con Jácome tras os comicios locais de maio do 2019.

Jácome asegurou que comezou a desconfiar cando, recentemente, nunha cea entre a súa exnúmero dúas e líder dos díscolos, Miguel Caride, outras persoas de DO, Baltar e Jorge Pumar --o ata onte tenente de alcalde polo PP--, os do seu partido comentáronlle diante dos populares que o ían a "deter" e que por iso debía dimitir inmediatamente.

"Entón están na mesma trama", referiu Jácome. "Cando ceso aos dous concelleiros, os do PP cesan", polo que "estaba todo secuenciado, estaban todos en auténtica coordinación" --en referencia aos edís críticos de DO e aos populares--, engadiu.

Poucos días despois, Caride díxolle nun encontro fortuíto na rúa que o seu estaba "moi avanzado" e que ían detelo "pasadomañá": "Ti xa cumpriches o teu soño, xa fuches alcalde, dimites esta mañá e é moito máis suave", comentoulle o tamén exportavoz municipal da formación ourensá.

A DEPUTACIÓN

Jácome acusou ao PP de "comprar a Miguel Caride" --quen exerceu ademais de avogado do rexedor durante 10 anos-- para "garantir a estabilidade da Deputación", onde os populares gobernan en coalición grazas aos dous deputados de DO: un deles, o propio Caride, e o outro, Armando Ojea, vicepresidente do organismo e afín a Jácome. O PP, con 13 deputados, necesita só un máis para establecer maioría.

Así mesmo, advertiu de que se lle "traizoa o PP no Concello" --de feito, onte retiroulle o seu apoio de coalición--, el "non" vai apoiar " na Deputación" o seu pacto cos populares, polo que a institución provincial "automaticamente quedaría en minoría". É por iso, xustificou, polo que o PP abordou a Caride.

O momento clave chegará co pleno para a aprobación dos orzamentos na Deputación, que se celebrará este mes, onde se comprobará se o propio Caride vota en contra ou se coloca ao lado de Baltar. Se tomase esta última opción, dixo Jácome, é que todo o relacionado coa "trama" é "certo": "Se podemos 'chimpalo' (ao alcalde), ben, se non, que se foda Ourense", puxo en boca do PP.

Jácome deixou a porta aberta para darlle, se fose o caso, o goberno da Deputación ao PSOE: "Se non hai pacto co PP no Concello, a nosa primeira opción sempre foi o PSOE, iso está claro".

A XESTIÓN DOS FONDOS DE DO

Onte, o PP suspendeu "temporalmente" o seu pacto de Goberno con DO no Concello de Ourense supeditando un regreso a que Jácome ofrecese as explicacións oportunas sobre as presuntas irregularidades no tratamento do diñeiro público do seu partido.

Respecto diso, o rexedor referiu sentirse sorprendido por esta apelación, xa que el é "un adaíl da anticorrupción", e por que fose precisamente o PP quen lle pedise as contas: "Dimo o PP, que avalou a compra de xornais vellos por 2,7 millóns de euros".

Jácome tamén se mostrou estupefacto porque, referiu, foi o PP quen lle suxeriu estar en silencio estes días: "O PP díxome 'non os ceses das súas competencias, arrefría e atornilla, non fagas nada'", abundou, outro feito máis que demostra, segundo el, que "o tiñan todo na folla de ruta".

Sobre as contas do partido, negouse a mostrar documentos porque, aclarou, "non hai ningún partido que ensine os seus extractos bancarios, pola Lei de Protección de Datos e porque ninguén desvela os seus provedores e os seus custos", aínda que si afirmou que presentará os seus números "onde" haxa "que presentalos".

Acerca das dúbidas sobre a súa xestión dos fondos, subliñou que "no temón" do seu persona "están 1.000 millóns de euros" de diñeiro público que el manexa para, así, "frear mordidas", algo, insinuou, que pode molestar a certa xente.

O FUTURO DO CONCELLO

A postura de Jácome agora mesmo é firme: manterase como alcalde co apoio dun só concelleiro --Armando Ojea-- nun goberno en clara minoría após unha "tremenda infidelidade" dos díscolos, "xente á que" lle deu "todo en política", manifestou. Todas as carteiras municipais serán asumidas por ambas as persoas.

En ningún momento o alcalde sopesou a idea de dimitir porque "sería o colmo que os traidores gañasen esta partida" e pensa que "vai gañar a honestidade": "Non pararei até transformar esta cidade e os traidores non o van a evitar", expuxo.

O rexedor destacou que esta situación "non ten por que paralizar" Ourense e que, a partir de agora, "tratarase de buscar pactos puntuais de proxectos". "Vin para cambiar Ourense, nunca lles fallarei e ímolo a conseguir", finalizou Pérez Jácome.