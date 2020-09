Jácome se atrinchera como alcalde y rechaza ceder el bastón a “traidores”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, rechazó ayer que vaya a dimitir pese a las recientes salidas dentro de su formación, Democracia Ourensana, y, atrincherado, advirtió de que no piensa “ceder al chantaje de traidores” que situó tanto dentro de su fuerza política como del PP.

Es lo que trasladó en una rueda de prensa, en la que arremetió contra el que era hasta ahora su socio de gobierno, el PP, al que acusó de intentar dar “un golpe de estado” en el Ayuntamiento y de “comprar” a Miguel Caride, el que era su número dos y ahora líder de los ediles críticos.

Todo un entramado, a su juicio, al que se refirió como “una de las traiciones más épicas de la historia de Ourense y de la política municipal española”.

Como resultado de este panorama, el fundador de DO y primer edil queda solo al frente del consistorio orensano (con el único apoyo de su número dos, Armando Ojea), tras romper el PP el pacto de gobierno, una suspensión temporal por ahora, y después de la crisis interna en la que está DO, que se saldó con la salida y cese de competencias de cinco de los siete ediles de su formación.

En una comparecencia de prensa celebrada vía telemática, debido a los protocolos covid, el polémico regidor ourensano acusó al PP de intentar dar “un golpe de estado” en el Ayuntamiento y responsabilizó también al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y al de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de estar detrás de todo lo que está ocurriendo. “Se esperó a que pasasen las elecciones” para, dice, no quedar “en riesgo”.

Pese a todo, Jácome avanzó que “no parará” hasta transformar la ciudad y que estudiará posible denuncias.

Después de dos meses de silencio, compareció para rechazar presuntas irregularidades en la gestión y habló de “una trama” contra él por parte de cargos populares para que dimita y que primen los intereses económicos.

El origen de la misma tendría su inicio en el mes de agosto, cuando le trasladaron en una comida con personas del PP que le iban a detener por un asunto judicial e incluso antes. “En febrero ya se me planteó este tema, me dijeron mejor que te vayas, me lo tomé como una broma”.

Cada vez más arrinconado subrayó que gobernará en minoría, buscando apoyos puntuales. En todo caso, cargó contra Miguel Caride, el que fue su abogado y que situó como “instigador de la traición”. Entre las conversaciones de los últimos meses, reveló que el propio Caride le llegó a decir: “Tú ya has cumplido tu sueño y te puedes ir para casa. Lo mejor es que dimitas esta mañana”.

Además, “un alto cargo público del PP” en Santiago le dijo que Caride no dimitía porque es la persona “encargada de garantizar la estabilidad de la diputación” y así asegurar la mayoría del PP.

Frente a estas maniobras del PP para “mantener la gobernabilidad” en la diputación y ganar las elecciones autonómicas confirmó la ruptura del pacto de su grupo con los populares en la Diputación de Ourense donde tienen dos ediles y se mostró abierto a buscar apoyos en otras formaciones como el PSOE. Con todo, avisó de que habrá que ver qué ocurre en el pleno provincial: “El 25 de septiembre hay un pleno para aprobar los presupuestos de 2021 de la provincia y ahí veremos si todo lo que yo digo es verdad, porque hará falta el voto de Caride para aprobarlos. Compraron a Miguel Caride, o llámalo como quieras. Caride va a garantizar la Diputación”.

Por su parte, Miguel Caride rechazó esa versión tildándola de “cuento chino” y calificó al regidor de “personaje deleznable”. Según dijo,“no ha desmentido nada, sino que hasta en tres momentos ha reconocido que el dinero que recibe DO lo desvía a su televisión privada (Auria TV)”.

“Es un personaje deleznable y lo que tenemos que hacer es tratar de echarlo”, abundó al tiempo que expresó que tanto él como el resto de críticos que denunciaron en Fiscalía las presuntas ilegalidades en la gestión de fondos se mantienen, “como mínimo, hasta encontrar una solución” y a la espera de que sea Jácome quien dimita.

Caride insistió en que el alcalde debe ofrecer explicaciones sobre “si hay o no desviación de fondos públicos a su empresa privada” y sobre “cuál es la situación con los asesores” (tras ser acusado de reclamarle parte de su sueldo a estos para financiar el partido). “El tema es muy serio, esto no es ningún juego de tronos, y esos discursos infantiles, de barra de bar, supongo que habrá gente que los comprará, pero cualquier persona sensata no compra un mensaje lleno de tonterías”.

Sobre el anuncio de Jácome de retirarle el apoyo al PP en la Diputación empezando por la orden de votar en contra de los presupuestos Caride fue tajante y subrayó que no puede pretender trasladar la crisis al ente provincial buscando sus desestabilización.