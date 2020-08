Jesús López Romalde: “Estamos volcados en un proyecto para detección del coronavirus en aguas residuales como sistema de alerta temprana y prevención”

Todavía colean los amargos estertores del coronavirus ¿Qué debemos hacer?

Hasta que no dispongamos de un tratamiento eficaz o de una vacuna debemos tener claro que nuestro comportamiento responsable y cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias son las mejores armas para combatir la pandemia. Me produce estupor ver determinados grupos negacionistas, que pueden ser reflejo de la relajación general en la población, que rechazan las evidencias científicas sobre el virus y las medidas de control basadas en este conocimiento científico.

¿Practicó el teletrabajo? ¿Con qué resultados? ¿Considera que llegó para quedarse?

Aunque no dejé de ir por el laboratorio durante estos meses pasados, el teletrabajo fue una pieza esencial para el desarrollo de la actividad docente. Es verdad que eché mucho de menos el contacto directo con los alumnos, que creo esencial para transmitir, no solo conocimientos, sino también ilusión por la disciplina que se imparte. En mi caso, el no poder impartir las clases de práctica en laboratorio debido al confinamiento fue un duro hándicap para la formación de los alumnos y alumnas.

En general, creo que la situación que hemos vivido nos ha permitido apreciar que el teletrabajo es factible, que se puede seguir siendo productivo, y que es una forma de trabajo que llegó para quedarse ya que favorece además la conciliación.

¿Cambiarán muchos sus vacaciones? ¿Dónde las disfrutó en el pasado y que hará este verano?

Estas vacaciones serán más cortas que otros años debido a la implicación de nuestro grupo de investigaciones en proyectos relacionados con la pandemia. Al igual que en los últimos años, los días de vacaciones los pasaré en Esteiro (Muros), desde donde probablemente visitaré otros puntos de nuestra siempre sorprendente Galicia.

¿Qué se puede hacer en un mundo tan desigual con millones de personas desnutridas, desplazadas, enfermas y sin recursos tras la pandemia?

Si algo nos dejó claro la pandemia es que, más que nunca, estamos en un mundo globalizado, y que tanto los problemas como las soluciones no pueden ser a nivel local. Luchar contra la desigualdad y por mejorar las condiciones de vida en los diferentes países nos hará más fuertes frente a problemas futuros.

¿Para quién su aplauso en estos meses negros y quién merece su rechazo?

Mi aplauso para todos aquellos que han dedicado su esfuerzo, a veces en condiciones muy adversas, a combatir la pandemia, en especial a los profesionales de la salud. En cualquier caso, no habrá mejor aplauso para ellos que ser responsables ahora para que no se vuelvan a repetir las situaciones de colapso de los meses pasados.

Mi rechazo a todos los irresponsables, de hecho u opinión, que pueden acelerar una segunda oleada de la pandemia, con todo lo que ello supondría.

El uso de mascarillas levanta polémica en ciertos ámbitos, ¿le parece que las medidas adoptadas son las más convenientes para “salvarnos” del virus?

Creo que las medidas sanitarias de distanciamiento físico, higiene y uso de mascarillas, junto con el sentido común y la concienciación de la sociedad, son las mejores armas que tenemos en estos momentos para combatir al virus. En nuestra manos está comportarnos de forma responsable para evitar volver a la situación que hemos vivido durante los meses de marzo y abril.

¿Teme que las consecuencias económicas puedan variar sustancialmente nuestra existencia?

Lo harán, eso es seguro. Como reza el dicho, “de peores hemos salido” y de esta también saldremos. Espero que mucho más solidarios y concienciados de que solo unidos tendremos oportunidades.

¿Cree que, como indica una encuesta, los jóvenes de hoy vivirán peor que sus padres?

La sucesión de crisis económicas en lo que llevamos de siglo XXI, con la precarización de empleos, mayor eventualidad y salarios más bajos, están acentuando esta situación. Sería deseable una rápida recuperación económica que fuese emparejada a una mayor estabilidad laboral para que todo el potencial de los jóvenes pueda desarrollarse en su plenitud.

¿En qué orden de preferencia situaría familia, profesión, estudio, relevancia social o amigos?

Sin duda, familia, amigos, estudio, profesión y relevancia social.

Dentro de sus responsabilidades profesionales ¿en qué proyecto está centrado ahora?

Estamos volcados en un proyecto, auspiciado y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales como sistema de alerta temprana para la covid-19, en el que participamos con otros grupos de la Universidad de Barcelona y del CSIC.

Evidentemente, no podemos descuidar otros proyectos en marcha, como el estudio a nivel europeo de transmisión de resistencias en el ciclo urbano del agua, que también tiene gran importancia desde el punto de vista de la salud pública.

¿Alguna persona tuvo influencia en momentos claves de su vida? ¿Cuál es el mejor consejo que recibió y de quién?

Han sido muchas las personas que me han influido y de las que he intentado aprender a lo largo de mi vida personal y profesional, empezando por mi familia, mis profesores y mentores en diferentes etapas, principalmente la universidad, y también mis alumnas y alumnos de los que aprendo algo cada día y que me estimulan para seguir progresando. Creo que la vitalidad y el entusiasmo que me transmite el alumnado son los mejores consejos que recibo desde hace tiempo.