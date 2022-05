José Manuel González-Páramo, novo conselleiro independente de Abanca

Abanca proporá á súa Xunta Xeral de Accionistas o nomeamento de José Manuel Gonzalez-Páramo como novo conselleiro independente. Na súa ampla traxectoria profesional González-Páramo desenvolveu diferentes funcións executivas de primeira liña en banca central, responsabilidades de alto nivel no sector bancario privado internacional, experiencia académica e actividades de asesoramento.

Coa incorporación de José Manuel González-Páramo ao seu Consello de Administración, Abanca confirma a súa aposta pola participación no seu máximo órgano de goberno de profesionais independentes de alto nivel e profundo coñecemento do sector financeiro. Tras o nomeamento de José Manuel González-Páramo, o Consello de Administración de Abanca reforza a ampla maioría (75%) de conselleiros independentes xa existente no seu seo, en liña coas mellores prácticas de goberno corporativo e por encima do resto de bancos españois.

BIOGRAFÍA José Manuel González-Páramo é doutor en Economía con Premio Extraordinario pola Universidade Complutense de Madrid e obtivo outro doutoramento (PhD) pola Universidade de Columbia (Nova York).

Entre 1994 e 2004, o novo conselleiro de Abanca foi membro da Comisión Executiva e do Consello de Goberno do Banco de España. Entre 2004 e 2012 foi conselleiro executivo e membro do Consello de Goberno do Banco Central Europeo.

Entre 2013 e 2020 desempeñou as funcións de conselleiro executivo e director xeral de Economía, Regulación e Relacións Institucionais e presidente do Consello Asesor Internacional dunha das principais entidades financeiras españolas. Actualmente é o Presidente do Consello Superior de European DataWarehouse GmbH.

No ámbito académico foi catedrático e director do departamento de Facenda Pública na Universidade Complutense de Madrid e profesor en programas para executivos de alto nivel (CEO, CFO, CRO e outros) en IESE Business School.

Adicionalmente González-Páramo formou parte de diferentes grupos de traballo, consellos asesores, fundacións e outras entidades e organismos internacionais dos ámbitos económico, académico e de cooperación, como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Mundial, a OCDE e a Academia Europea de Ciencias e Artes, entre outros. Na actualidade é membro das xuntas directivas de Bruegel e Cercle d´Economía, e os consellos asesores do Bretton Woods Committee, o Systemic Risk Council e FUNCAS, entre outras institucións.