José Vilas: fallece el hombre que tumbó a Vioque

NECROLÓGICA. Era José Vilas Villanueva, Pepe Vilas, persona discreta pero firme en sus convicciones. Empresario y gestor de éxito fue presidente de la cámara de Comercio de Vilagarcía y debería pasar a la historia por ser el hombre que puso fin a los tejemanejes de Pablo Vioque, el primero que le plantó cara y el que consiguió que lo echaran de la institución cameral: principio del fin del mito del narcoabogado al que, a partir de ese momento (primavera-verano de 1995), se le acumularon los problemas hasta quedar retratado como un narcotraficante más que acabó con sus huesos en prisión, al igual que algunos de sus clientes más conocidos: de Luis Falcón a Marcial Dorado, de Oubiña a los Charlines, de Miñanco a Carballo o Vicente Otero, Terito.

José Vilas falleció ayer en Cambados a los 85 años de edad, ya jubilado y ajeno a un mundillo que no le gustaba. Su valentía le jugó alguna mala pasada ya que tuvo que pasar por el trance de que sus compañeros en la Cámara no le respaldaran cuando se enfrentó a Vioque que, al controlar la mayoría de votos, le obligó a dimitir. Pero su sacrificio no fue en vano. Antes se había presentado en el despacho de Manuel Fraga en San Caetano con un amplio dossier en el que figuraban las muchas irregularidades relacionadas con el tráfico de drogas del entonces secretario general. Coincidió con una época en la que EL CORREO GALLEGO publicó amplias informaciones sobre el mismo tema y el presidente de la Xunta le garantizó a Pepe Vilas que Vioque iba a ser cesado de forma inmediata. Se ejecutó de inmediato, Vioque tuvo que irse de Arousa y el ahora fallecido volvió a su actividad profesional. con su muerte pierde Arousa a un hombre de bien. a.P.F.