Juzgan a una funcionaria por estafar 500.000 euros al Gobierno gallego

tribunales. La Audiencia Provincial de Ourense juzga este lunes a un matrimonio que, “puesto de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto”, está acusado de un delito de falsificación de documento oficial y un delito de estafa continuado. La mujer es una trabajadora de la Administración autonómica que ocupaba un puesto de “responsabilidad”, el cual usaba para compulsar los documentos de supuestos cursos, con los que obtuvieron más de 500.000 euros de beneficios.

Los hechos se remontan a los años entre 2005 y 2012, periodo en el que los dos acusados se encontraban casados y, según recoge el escrito de acusación, “puestos de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto”, acordaron la organización de cursos de formación para poder obtener subvenciones de la Xunta, el Ayuntamiento de Ourense y la Diputación Provincial.

Para ello, el acusado empleaba su propio nombre o el de algunas entidades y procedía a solicitar subvenciones aportando para ello fotocopias de facturas no reales, fotocopias de justificaciones fraudulentas de pagos no realizados a docentes o colaboradores, fotocopias de recibos de transferencias bancarias que no se corresponden con movimientos reales e incluso contrataciones fraudulentas de alumnos tras finalizar los cursos, los cuáles, según recoge el escrito fiscal, no acudían a trabajar al centro, sino que únicamente “firmaban los contratos y las nóminas para que los acusados aportasen las justificaciones”.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados dos años de prisión y una multa de seis meses a cuota diaria de tres euros. e.p.