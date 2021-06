La agricultura ecológica de Galicia, en cifras récord, dispara cerca del 17 % sus ventas y supera los 108 millones

El director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), José Luis Carbarcos, junto con el presidente del Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, Francisco López, participó en la presentación del informe de del Craega de 2020, que refleja el aumento sustancial del número de operadores y de las ventas certificadas.

El número de productores y operadores cerró el pandémico 2020 con 1.310, un 11 % más o 128 inscritos más. Los horticultores y ganaderos representan el 43 % y el 40 % de los productores primarios, respectivamente. Entre las industrias eleboradoras y comercializadoras Pontevedra es la provincia líder, con el 36 % del total, seguida de A Coruña, con un 25 %.

Las ventas se dispararon un 16,8 % en relación a 2019, totalizando 108,36 millones de euros, el 58 % del ámbito de la producción animal. También se catapultó la superficie para producción ecológica hasta 32.055 hectáreas. Esto supone un incremento del 126 % con respecto al año 2010. Lugo y Ourense acaparan el 82% del total de todo el terreno inscrito en el Craega.

José Luis Cabarcos, señaló que estos datos constatan que la agricultura ecológica es el camino a seguir, ya que se trata de una actividad que genera riqueza y empleo en nuestra comunidad, al mismo tiempo que apuesta por una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, incidiendo en el cuidado de nuestro territorio y la lucha contra el cambio climático. Unos principios que muestran una evolución cada vez mayor hacia el ecológico como “unha opción de futuro para o noso rural”.

El presidente do Craega, encargado de abrir la sesión, indicó que “o 2020, a pesar da pandemia, foi un bo ano para a agricultura ecolóxica e estes datos que recollemos son un pouco excepcionais”. Recordó el compromiso adquirido con el conselleiro de Medio Rural hace un año. “Marcamos o obxectivo de superar no 2020 os 100 millóns de euros, pois chegamos aos 108 millóns de euros”, apuntó Francisco López. En cuanto al número de operadores, incidió que va a seguir en aumento, “o sector ecolóxico está medrando e agardamos que para o vindeiro ano os datos sexan mellores”. Para concluir en su intervención agradeció a los consumidores de estos alimentos: “na miña curta experiencia, cando falas de Galicia é recoñecida polos seus produtos”. Añadió que “desde o Craega queremos achegar o noso gran en coidar o medio ambiente e a saúde; por iso queremos traballar nesa liña, para ter unha Galicia máis sostible”.

El director de Agacal felicitó al Craega por los buenos resultados obtenidos. “En Agacal hai 36 selos de calidade que son 36 oportunidades para mellorar o sector produtivo con calidade diferenciada dentro de Galicia, o máis relevante é como medran estes selos e un deles é o do Craega, que para nós é moi interesante”. Añadió que “cando falo das máis de 30.000 hectáreas que se están certificando polo Craega no único que penso é que hai unha oportunidade para medrar, xa que hai moita terra abandonada que é susceptible de convertela en ecolóxica”. En cuanto al valor certificado, Cabarcos incidió en que “medrar nun ano complexo é unha mostra da aposta do consumidor cara ao consumo responsable” y que la calidad de estos alimentos “é incuestionable”.