La Autoridad Portuaria de Vigo es la única que se mantiene en la pandemia

A Coruña. Las dársenas gallegas mantienen una irregular captación de tráficos desde que llegó la crisis sanitarias. En el último balance, que Puertos del Estado acaba de publicar correspondiente al mes de noviembre, se percibe en la comparativa interanual la tendencia al alza de Vigo, que mantiene el tipo a lo largo del año, un importante repunte en la de Ferrol, las cifras similares en las de Marín y Vilagarcía, y la caída lógica, al desaparer el tráfico del carbón en la de A Coruña para la térmica de Meirama.

No obstante, es el puerto herculino es que sigue al frente del movimiento de mercancías, no solo en el mes sino en el acumulado del año, al mantener el peso del petróleo e incorporarse cada vez más el de los cereales. Así sumó 892.759 toneladas en noviembre y 9.797.104 en los once primeros meses de 2020, lo que supone en este último caso un descenso del 22,2%.

Le sigue de cerca como es habitual Ferrol, que también retrocedió ante la pérdida no solo del carbón para la central de As Pontes sino también de la alúmina y aluminio de la rada de A Mariña lucense de San Cibrao que está integrada en su Autoridad Portuaria. Sumó 869.310 toneladas y acumuló 9.341.733 en los últimos once meses, un 8,6% menos que en 2019.

Más distanciado está Vigo que mantuvo sus tráficos (contenedores y automóviles, en especial) con 492.620 toneladas en noviembre y 4.084.908 en los once primeros meses del año, un 1,8% más que en el precedente. A continuación Marín-Ría de Pontevedra, sumó 138.000 toneladas en el mes y 1.930.378 en el cómputo acumulado, un 12,6% menos, y finalmente, Vilagarcía de Arousa con 115.924 toneladas en noviembre y 1.097.177 en los once meses, un 9,4% menos.

En la comparativa interanual de los once primeros meses, en el ámbito de graneles líquidos hay que destacar que mientras A Coruña (derivados del petróleo), con 6,5 millones de toneladas, retrocedió un 20,9%, Ferrol (gas natural licuado), con 2,7 millones, subió un 34,6%.

En los graneles sólidos A Coruña, con 2,4 millones (ahora priman los cereales) cayó un 24,4%; y Ferrol, con 5,9 millones (aún tuvo carbón), descendió un 20,6% y, por el contrario, Marín-Ría de Pontevedra (con cereales para la factoría ourensana de Coren) subió un 5,5%.

En mercancía general, se mantiene la hegemonía de Vigo con 3,6 millones de toneladas, un 3,2%, siendo negativos los balances acumulados interanuales de las otras cuatro Autoridades Portuarias. A reseñar que de ese tráfico de los muelles vigueses, algo más de 2,5 millones corresponden a los contenedores.

Y en una cuestión tan gallega como la pesca, Vigo a duras penas mantiene su liderato, ya que retrocedió un 50,6% en el año al pasar de 68.864 toneladas en los once primeros meses de 2019 a las 33.981 del mismo periodo del actual año. A Coruña, por su parte, tras retroceder un 7,5% suma 31.569 toneladas en su lonja.

Finalmente, en este año extraño, Vigo va a superar en el tráfico de cruceros a A Coruña todo porque desde marzo no hay escalas. Así, tras una bajada del 93,2% del puerto olívico, en el que de 139.760 visitantes 68 buques en 2019 en 2020 solo recalaron 9.425 en 7, lo que supera a los 6.586 en 5 barcos de A Coruña que cayó un 95,9% desde los 160.256 en 107 de 2019. a.m.