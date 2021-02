La banalidad en las humanidades (2). La excepción hispánica

Vamos a pasar del mundo de la Escandinavia medieval que había estudiado Neil Price al de la Península Ibérica y al de sus historiadores más recientes, que viven en un mundo académico generosamente financiado por las administraciones públicas, pero cuyos valores, como los de la vida política general del país, tienden a alejarse cada vez más de la realidad.

En la política española actual casi han desaparecido las ideas y las controversias y el debate político. Las ideas han sido sustituidas por etiquetas de fácil manejo, que son utilizadas al servicio de los intereses electorales de los diferente partidos políticos. Esas etiquetas carecen de contenido y no son más que palabras. Pero son palabras que forman un sistema que es paralelo al mundo real. El mundo real, el mundo de la economía, la sociedad, la salud y la enfermedad tienen su lógica y sigue su curso. Los políticos y el gobierno puede influir mucho en él con sus decisiones y con los recursos públicos, y así lo hacen, atendiendo unas veces al bien común y otras a los intereses de quienes mandan en el mundo de la riqueza y el poder político nacional e internacional.

Esto es así, y casi todo el mundo lo sabe, pero queda oculto por ese telón de ideas y lemas, que predica muchas veces lo contrario de lo que se hace. Las ideas básicas de ese telón de la llamada corrección política son las siguientes.

Todo el mundo es igual y puede opinar por igual. Sabemos que no es así, que las diferencias de riqueza son cada vez mayores y la injusticia crece y también sabemos que el control de los medios de comunicación y de la información está monopolizado por unos pocos grupos, y que periodistas, políticos y ciudadanos hablan cada día de lo que los mensajes del mundo digital introducen a su discreción.

En el mundo real nadie puede elegir ser rico o pobre, estar sano o enfermo, y mucho menos vivir en el país que quiera. Quienes intentar cambiar de país por necesidades imperiosas son los millones de emigrantes, legales o ilegales, y de refugiados, que no tienen el control de su destino y de su vida. Sin embargo, para ocultar esta realidad, los políticos centran casi toda su propaganda en la libertad de elección de género, entendida casi como un valor absoluto para quienes no viven los problemas reales que el género crea en los casos de la prostitución y el tráfico sexual, de la violencia de género y de la pobreza que sufren mucho más las mujeres que los hombres.

Es verdad que se está luchando contra todo esto, pero también lo es que se ha creado un mundo paralelo de supuestos tolerantes de sillón, que viven sobre todo en las burbujas académicas y pretenden redimir al mundo con sus estudios, casi siempre oportunistas y de escaso nivel académico, en los que hacen unas defensas de la tolerancia y la libertad de elección fuera de sus contextos históricos.

Un caso paradigmático es el del libro de J. Elices Ocón. Se trata de una tesis doctoral, lo que actualmente poco significa, que está dentro de un proyecto financiado con dinero público, lo que demuestra cómo se puede conseguir el dinero público, nada más. El título del libro es un ejemplo del oportunismo políticamente correcto.

Su autor establece una continuidad entre al-Ándalus, o sea los reinos musulmanes de la Península Ibérica, pero solo estudiados en el siglo X, y el Daesh, nacido en Siria diez siglos después, y no en Córdoba, donde existió un importante califato. Si quería hablar de la intolerancia en el islam hispánico debería hablar de las invasiones almorávides y almohades, que implantaron el rigorismo religioso en esa época. Y es que en el islam, como en otras religiones, el demonio del odio, el fanatismo y la violencia siempre anida en un rincón del alma, que el autor parece querer ejemplificar más en el cristianismo.

Para demostrar el respeto a la antigüedad clásica en el islam, el autor se limita a recoger datos dispersos de la reutilización de capiteles, sillares, e incluso de sarcófagos utilizados como contenedores de líquidos, sin darse cuenta de que esas reutilizaciones fueron comunes desde la antigüedad, pues da mucho trabajo labrar un pilar, y ya no digamos hacer un capitel. Sorprenderse, como él hace, de que los musulmanes apreciasen el valor de los acueductos y puentes romanos hispanos, o de que Ibn Jaldún, un historiador musulmán que creía que la historia comienza con Mahoma, dijese que las pirámides de Egipto fueron construidas por los hombres del pasado y no por seres mitológicos, solo se explica por su intención de defender de un modo equivocado que también en el islam puede haber tolerancia, y confundir la tolerancia con el sentido común.

A las citas de objetos aislados añade el conocimiento de los textos clásicos. El autor oculta que en el mundo musulmán hispánico nadie sabía griego, y que Aristóteles fue traducido del griego al sirio y del sirio al árabe. Como estudia solo el siglo X en Andalucía, olvida que el Imperio bizantino se acabó en el siglo XV y que en él fue donde los monjes conservaron textos clásicos desconocidos en Occidente, como Platón. Sostener que San Isidoro de Sevilla tenía menos conocimiento del mundo clásico que los supuestos eruditos helenistas del califato de Córdoba, porque Isidoro era cristiano, no tiene sentido. Decir que el libro de Dioscórides De materia medica fue traducido al árabe por amor a la filología tampoco tiene sentido. Se lo tradujo para usarlo en medicina, tal y como haría el doctor Andrés Laguna en el siglo XVI cuando lo puso en español para utilizarlo como vademecum. Si a eso añadimos que el autor no dice que en la Escuela de traductores de Toledo, impulsada por un rey cristiano, Alfonso X, los traductores de árabe eran básicamente judíos, entonces veremos cómo la corrección política lo ahoga todo.

Es por corrección política, vendida como historia financiada con fondos públicos, por lo que se dice que las acciones del Daesh pueden tener sentido en el marco de la lucha contra el imperialismo, citando la destrucción de los Budas de Bamyan (Afganistán). Es cierto que los restos del pasado fueron destruidos en todas las épocas, pero también lo es que el integrismo islámico castiga en Afganistán, por ejemplo, la apostasía del islam con 20 años de cárcel, la quema del Corán con la ejecución pública, por lapidación en el caso de las mujeres, y cualquier crítica pública a la religión con 8 años de cárcel, si hay juicio, o con la ejecución por libre.

Los humanistas españoles viven hoy en una burbuja de cristal. Escriben sus libros para hacer méritos, que nada tienen que ver con el conocimiento, sino con los baremos que sus colegas crean para evaluarse y financiarse a sí mismos con dinero público. Ignoran gran parte del conocimiento establecido, lo que no hace Neil Price, por ejemplo, porque trabajan para acumular un capital de publicaciones menores, muchas veces en revistas que ellos controlan o crean. Y creen que citar el texto de un autor es hacerle un favor a ese autor. Por eso, tal y como hace J. Elices Ocón, cuando hay un autor griego, como el geógrafo Estrabón, que ha sido estudiado con diferentes perspectivas en España y en Europa por numerosos autores en diferentes libros, en vez de hacer referencia a toda esta tradición de estudios se limita a citar un artículo menor en una revista de nivel medio, del que es autor un investigador que así verá incrementado su capital de citas, dentro de la redes de reciprocidad de citas y de ese reparto de honores administrativos cuantificables en el que se han convertido las humanidades.

¿Sirven para algo estas nuevas humanidades, que a veces se ponen a sí mismas la etiqueta de humanidades digitales? Pues no, las humanidades así entendidas no sirven para nada y nada se perdería si dejasen de ser financiadas con fondos públicos, porque no aportan prácticamente ningún conocimiento nuevo, ni tienen ninguna capacidad de enraizarse en las inquietudes de los ciudadanos. Lo que los lectores demandan de las humanidades se lo ofrecen las novelas y todo tipo de obras de ficción, no los humanistas. Los nuevos humanistas a la violeta saben que no suscitan interés más allá de su burbuja. Y por eso decían hasta hace poco que debían ser financiados porque el estudio de las humanidades favorece el turismo. Si alguno quisiese seguir defendiendo esa ocurrencia en el año 2021 debería hacérselo mirar.