“La cabeza lo es todo, si te hundes, la enfermedad acaba contigo enseguida”

Corría mayo de 2011 cuando al célebre empresario ferrolano Alberto Amil le aparece un pequeño temblor en la mano izquierda, nada alarmante en un principio hasta que en septiembre de ese mismo año le diagnostican de Párkinson.

“Vivo prácticamente al 100 % hasta 2016, cuando empecé a tener problemas de estabilidad, de equilibrio, sobre todo en el lado izquierdo del cuerpo, que es donde me había empezado el temblor en la mano y ya la notaba con algo de flacidez y rigidez a la vez”, recuerda Amil.

Su situación va empeorando a medida que transcurre el tiempo, como suele suceder con todas las enfermedades neurodegenerativas. En 2017 lo pasa peor y, en 2018, “mucho peor”. Es entonces cuando visita por primera vez el Hospital Vall d’Hebrón, de Cataluña. “Allí me encuentro con un neurólogo que me dice que la enfermedad que yo tengo es de origen genético y que no se trata solo de un Párkinson, sino que hay algo más”.

TODO PARTIÓ DE LA PROTEÍNA TBK1. Desde ese momento, convencido de ello, “trabajo con médicos de todo el mundo: Estados Unidos, Inglaterra, España... Y ninguno se creía el diagnóstico que me había dicho aquel médico de que era de origen genético”. Fue a principios de 2020 cuando acudió a visitar al doctor Obeso, uno de los neurólogos más reconocidos a nivel mundial, “y él también desconfía de que mi enfermedad sea Párkinson al uso”.

Manda su sangre a mutar a una genetista alemana que, finalmente, confirma la versión del neurólogo de Vall d’Hebrón: “tenía la proteína TBK1 con patógeno”. “Me convierto en aquel momento en el primer caso de Párkinson y ELA conjunto en el mundo”, destaca el empresario. A raíz de ahí, la única solución que le daban era la que sacaba la FDA estadounidense en 2017: terapia génica, usada para la reconstrucción de genes. “Lo que pasa es que hasta ese momento solo se había realizado con genes livianos, es decir, con aquellos que no afectaban de un modo tan devastador al cuerpo humano, y no había ninguna evidencia de que la terapia génica actuase sobre el gen TBK1, que desde hace meses sabemos que está en el origen de bastantes enfermedades neurodegenerativas”, explica Amil.

Así las cosas, se dispone a ir a Estados Unidos a que le hagan la terapia génica, “pero me dan un plazo de siete años y dos millones de dólares, sin darme garantía ninguna”. “Siete años para mí en aquel momento eran una losa, porque no creo que en diciembre de ese año, tal y como estaba, hubiese durado tanto”, indica. Después aparecería un genetista de Londres que le ofrecía cuatro años, pero también sin garantías.

SURGE LA FUNDACIÓN APOYANDO LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE. Todo ese arduo proceso, tan duro a nivel psicológico, le llevó a fundar la ahora conocida como Fundación Degén –antes centrada en el Párkinson y ahora en todas las enfermedades neurodegenerativas–. “Lanzamos una convocatoria en septiembre del pasado año a nivel estatal en forma de beca para ver a quién le podía interesar llevar a cabo la terapia génica con la TBK1, y apareció la Fundación 12 de Octubre de Madrid, encabezada por la investigadora Eva Carro, la cuál a principios de año empezó a desarrollar la terapia génica con mi gen dañado”, se muestra satisfecho el emprendedor.

Su experiencia podría ayudar así a miles de personas en el mundo, porque este tipo de enfermedades “cobrarán aún más importancia, y serán devastadoras en los próximos años a nivel mundial”.

Llegados a este punto, Amil se muestra convencido de que están a un paso de la cura, de que prácticamente ya estaría, que lo que faltaría sería seguir el procedimiento que lleva a cabo cualquier medicamento: llevarlo a ratones, luego a primates y, finalmente, a ensayo clínico en humanos. “Si todo va bien, a finales de 2022 podremos ir a un ensayo clínico y, si todo sale bien, esto podría trasladarse incluso a otro tipo de genes, consiguiendo la cura de prácticamente todas las enfermedades neurodegenerativas, porque todas tienen en común su origen genético”.

EL 40 % DE LOS PACIENTES TERMINAN ENTRANDO EN DEPRESIÓN ANTE UN FUTURO INCIERTO. Desde la Fundación Degén también tienen en marcha, desde hace ya dos años, un proyecto que lleva años funcionando, bajo el nombre de ‘Conoce el Párkinson’. “Las personas que van al neurólogo, cuando son diagnosticadas de Párkinson, este les da una pastilla para tomarse y les dice que vuelvan en tres meses”, explica, añadiendo que en Conoce el Párkinson lo que hacen es “darle refugio, una explicación más clara sobre lo que es la enfermedad”. Y es que el empresario destaca que el 40 % de las personas diagnosticadas acaba entrando en depresión, porque la enfermedad es tan diversa que no saben qué esperarse de ella. Dentro del Párkinson hay hasta 35 enfermedades distintas.

“La cabeza lo es todo, si te hundes, vas para el carajo enseguida con este tipo de enfermedades, pero si tienes una cabeza bien amueblada y tratas de seguir, puedes salir adelante”, asegura. Desde Degén, se acabó lo de buscar la mejora de la calidad de vida del paciente, para pasar a centrarse única y exclusivamente en la búsqueda de la cura.