La Cámara demanda que se cubran ya las plazas de examinadores de Tráfico

Santiago. El Parlamento de Galicia aprobó este miércoles una proposición no de ley del Grupo Popular a través de la que se solicita al Gobierno de España que convoque de manera urgente un proceso selectivo para cubrir las plazas de examinadores de Tráfico vacantes existentes en Galicia. Asimismo, mientras no se cubran estas plazas, la iniciativa demanda que no se deriven examinadores para cubrir la carencia de administrativos en las oficinas de la Dirección general de Tráfico y se cree una bolsa de horas extra para realizar más pruebas y aliviar el colapso y las listas de espera que hay actualmente en la comunidad autónoma para obtener el permiso de conducir.

La viceportavoz popular Paula Prado destacó que “a necesidade de cubrir as prazas vacantes de examinadores de la Dirección Xeral de Tráfico está a provocar interminables listas de agarda, que segundo as proias autoescolas superan as 15.000 persoas, para poder presentarse ao exame práctico do carnée de conducir, que nalgúns casos chega a alcanzar o ano de espera”. “Esta situación está motivando que moitas persoas perdan a posibilidade de aprobar oposicións ou de acceder a postos de traballo que piden o carné de conducir como requisito”, indicó.

Prado lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez “volveu discriminar Galicia nas últimas asignacións de 35 funcionarios interinos para Tráfico e de 60 prazas para examinadores interinos, xa que non recibiremos ningún reforzo que poida paliar a situación que se está a vivir na actualidade de colapso e listas de agarda das persoas, na súa maioría xente moza, mermando as súas posibilidades de empregar unha ferramenta de traballo, de mobilidade e de independencia ao conseguirr o permiso de conducir”.

“Se queremos fixar poboación no entorno rural e tendo en conta a dispersión poboacional que temos en Galica, resulta imprescindible favorecer o acceso ao carné de conducirr para facilitar os desprazamentos dirios, non só ao posto de traballo senón ao centro de estudos, ao centro de sañude ou, simplemente, a actividades de lecer”, señaló Prado.

La Xunta, contrapuso, dispone de una línea de ayudas a la movilidad e inserción laboral que abonan el coste del permiso de conducir. ecg