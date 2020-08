La CIG demanda autobuses exclusivos para escolares para evitar contagios por la COVID-19

El sector de Transporte de la FGAMT-CIG ha demandado que los autobuses escolares sean exclusivos para los niños y niñas y no rutas de transporte integrado que comparten alumnos de Primaria y Secundaria con personas adultas, muchos de ellos ancianos, que, como ha indicado, "son las que tienen mayores riesgos en el caso de contagiarse con la COVID-19".

Así lo ha explicado en un comunicado el representante de la CIG Xesús María Pastoriza, que señala que "en un momento en el que se está hablando de las formas de transmisión, de cómo evitar contagios, de cómo se tienen que desinfectar las zonas después de cada uso, o de cómo va a empezar la educación, no se contemplan medidas efectivas par evitar que el transporte sea otro posible foco de contagio".

En este sentido, critica que la propuesta de la Xunta mantenga su apuesta por la "normalidad del transporte compartido" y contemple como "única medida" establecer, dentro del mismo autobús, espacios diferenciados", de forma que los escolares se suban y bajen antes al vehículo y vayan en la parte de atrás.

Sobre esta cuestión, Pastoriza ha puesto como ejemplo un autobús de transporte compartido en el que estén 15 plazas reservadas para escolares de diversas edades. "Para los menores de seis años ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero es que además, en el caso del resto, no puedes controlar si la quitan en algún momento o cómo la llevan puesta, y mucho menos controlar lo que tocan, no solo cuando están ocupando sus asientos sino mismo cuando acceden al transporte", señala.

Además, el sindicalista censura que "tampoco se contemplen medidas de desinfección después de cada uso", "ni se aclare si esas plazas quedarán desocupadas a lo largo de la jornada o si van a entrar y salir pasando por el medio del resto de usuarios". Todo ello, asimismo, sin "proponer distancias de seguridad dentro del transporte".

"No se puede olvidar que estamos hablando de un espacio cerrado y sin ventilación, sobre todo en invierno, por más que desde la consellería se considere que la parte de adelante está más ventilada", subraya.

CONCURSO

Para Pastoriza queda claro que "no hubo previsión alguna por parte de consellería, ni se abordó la cuestión de la educación en su integridad, atendiendo a todo lo que contempla, desde los propios centros hasta como llegan los jóvenes a estos".

Además, ha recordado que la Xunta ha puesto en marcha la segunda fase de los nuevos contratos de transporte de viajeros. "El año pasado puso en marcha 99 contratos y ahora acaba de poner 29. De esos 29, 10 ya están adjudicados y empezarán a trabajar con el curso escolar", indica la CIG, que señala que, "precisamente, los que llevan las 86 rutas de transporte escolar integrado llevan a un total de 10.600 niños y niñas de Primaria y Secundaria de todo el país".

Ante ello, ha señalado que la CIG ya pidió a la Xunta, a través del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que eses contratos, en lugar de empezar a operar ahora, esperen hasta diciembre, cuando está previsto el resto, y que se garantice que los estudiantes vayan en un transporte exclusivo y no compartido".

Por todo ello, critica que la "falta de previsión" y "la priorización del ahorro frente a la salud" llevase al PP "no solo mantener esta modalidad de transporte público compartido, en lugar de aumentar la flota de autobuses, sino incluso a decretar la ocupación de todas las plazas". EUROPA PRESS.