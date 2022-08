La CIG indica que la planta de reciclaje de Albada no cumple su función y manda todo al vertedero

Polémica. La CIG mostró su preocupación por la situación en la planta de reciclaje de Albada, en A Coruña. El sindicato recogió los testimonios del comité de empresa de Babcok Kommunal e Técnicas Medio ambientais TECMED SA, UTE, quienes afirman que no hay personal para separar los restos de basura en las cintas y de esta manera recuperarlo y darle una segunda vida. Por lo tanto, señalaron que todos los residuos sólidos urbanos que los vecinos y vecinas de A Coruña separan en sus casas, acabarán en el vertedero de Grixalba, en Sobrado dos Monxes, si no se revierte la situación actual.

Según explicó el presidente del comité de empresa, Hadrián Canosa, falta personal y la empresa ni siquiera cubre los puestos de los trabajadores y trabajadoras que se jubilaron. El presidente atribuye este problema a la empresa, y recalcó que el objetivo de la planta es reciclar.

El problema empezó cuando la empresa acabó el contrato de 20 años que tenía. Tras esta situación de falta de personal, el comité urgió al ayuntamiento a que saque la licitación de las nuevas condiciones, para evitar que el mal funcionamiento y que la planta de reciclaje se convierta en otra de transferencia. Desde el comité quieren evitar esto por las consecuencias económicas que tiene para el personal y para el ayuntamiento coruñés.

En este sentido, Canosa explicó que “ao grave problema de conxelación salarial que padecemos desde 2013, súmaselle que ao non haber recuperación o persoal deixa de percibir a paga de produtividade, o que reduce aínda máis os seus ingresos nun momento no que aínda por riba a inflación está disparada”. Además, esto tiene consecuencias para las arcas municipales ya que “unha parte do que se recicla tamén se lle abona ao concello”, por lo que reclama que se tomen medidas urgentes para resolver esta situación. ECG