La Comisión Europea da la razón a la Xunta en el conflicto de los embalses

La Comisión Europea da la razón a la Xunta en el conflicto de competencias entre el Gobierno central y la Xunta el pasado agosto a costa el vaciado extremo, en plena escalada del precio de la electricidad, de cuatro embalses gallegos situados en la cuenca Miño-Sil. Lo desveló este martes durante el pleno del Parlamento la diputada del PPdeG Marisol Díaz Mouteira que, en el debate sobre una moción del PSdeG “sobre las actuaciones que debe llevar a cabo la Xunta para la defensa de los ecosistemas fluviales”, argumentó que ayer mismo la Comisión Europea confirmó que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil –dependiente del Estado– “es la principal responsable de establecer las condiciones necesarias para el permiso en relación con el funcionamiento de los embalses y la supervisión del cumplimiento de la normativa”.

Fue esta casi la única novedad en un debate en el que los grupos parlamentarios reiteraron sus argumentos respecto al estado de los ríos y las responsabilidades de la Xunta en la salud del sistema fluvial. El vaciado de los embalses de Portas y Cenza, de Iberdrola; y Belesar y Salas, de Naturgy, volvió a centrar una discusión en la que no parece haber acuerdo posible. El diputado del PSdeG, Pablo Arangüena, encargado de defender la moción, acusó al Ejecutivo autonómico de no aplicar la legislación gallega y, tras criticar el deterioro en el que se encuentran algunos ríos, censuró la “distancia sideral” que a su juicio existe entre la “Galicia feliz de la propaganda oficial” –la del “fermosismo”– y la “Galicia real” –en la que también abunda el “feismo”–. Sobre la bajada extrema en el cauce de los ríos, dijo que la actuación de la Xunta “roza la prevaricación” por no actuar e intentar responsabilizar de lo ocurrido a la CHMS, en manos del socialista Antonio Quiroga. Arangüena pidió medidas preventivas en el cuidado de los ríos, aplicar la legislación vigente y sanciones más elevadas ante situaciones en los embalses como las ocurridas este verano.

Por parte del BNG, el diputado Luis Bará aludió también al mal estado de las aguas por presencia de metales pesados de algunos ríos gallegos y, respecto al conflicto por el vaciado de los embalses, lo achacó tanto a la falta de competencias de la Xunta en la cuenca Miño Sil como a la “incompetencia manifiesta” de Augas y Medio Ambiente para dar soluciones y, por ejemplo, atajar las principales causas de contaminación. Bará tiró de datos del propio organismo Augas de Galicia y denunció que, a día de hoy, el 22 % de los ríos y los embalses gallegos suspenden los requisitos ambientales de la UE. Defendió, además, como medida transitoria, permitir la participación de la Xunta en la gestión de la cuenca Miño Sil.

Desde las filas populares, la diputada Díaz Mouteira criticó el “cinismo insoportable” de los socialistas galelgos a la hora de defender la “irresponsable” gestión de la CHMS en el vaciado de los embalses “cuando la propia ministra de Transición Ecológica –dijo– asumió su competencia y reconoció que, con la normativa estatal de aguas en la mano, se pudo evitar que los embalses gallegos quedaran casi en secano”. Díaz Mouteira insistó además en que “el único responsable en la drástica y anormal bajada del nivel de los embalses de Belesar, Portas, Cenza y Salas es la Demarcación Hidrográfica Miño Sil” y lamentó que los socialistas gallegos pretendan ir más allá derivando el tema hacia otras cuestiones de marcado carácter medioambiental”.

La parlamentaria popular defendió así la gestión de la Xunta, que a principios de septiembre abrió un expediente sancionar a Naturgy e Iberdrola con sanciones de hasta 25.000 euros por cada uno de los embalses afectados por el vaciado. Las empresas han recurrido la sanción.