La comunidad gallega es ejemplo de la lucha contra la basura marina en ‘CleanAtlantic’

Santiago. El proyecto europeo ‘CleanAtlantic’ sitúa a Galicia como ejemplo a nivel europeo en la lucha contra la basura marina dada la importante implicación público-privada alcanzada, así como por su capacidad de generar conocimiento global en este ámbito.

De ello informó la Consellería do Mar este martes, después de que la titular del departamento autonómico, Rosa Quintana, inaugurase por videoconferencia el evento final del proyecto. En concreto, ‘CleanAtlantic’ busca mejorar las capacidades de prevención, seguimiento y reducción de la basura marina y está enmarcado en el Programa Transnacional Espacio Atlántico 2014-2020. En sus tres años de vigencia (2017-2020) y con un presupuesto de algo más de 3,2 millones de euros, los investigadores analizaron distintos mecanismos de estudio, prevención, eliminación, formación y concienciación sobre la basura marina desde distintas perspectivas en territorio europeo.

En su intervención, la titular do Mar recordó que en esta iniciativa –coordinada por el Centro Tecnolóxico do Mar y con la participación de 19 socios de Irlanda, Portugal, Francia, Reino Unido y España– están presentes socios gallegos dependientes de la Consellería como el propio Cetmar y el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) y otros como el Centro Oceanográfico de Vigo y la Universidade de Santiago (USC).

Entre las iniciativas desarrolladas en la comunidad gallega en la última década están algunas como ‘Nada pola borda’, ‘Pescal’ ou ‘3R Fish’, que permitieron realizar un diagnóstico de los residuos generados por la actividad pesquera y portuaria y analizar las posibles alternativas de gestión de esos residuos. Ahora está en marcha el Plan Marlimpo, para proteger la biodiversidad y los ecosistemas marinos. e.p.