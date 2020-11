La conectividad ha llegado para quedarse: el trabajo ya no estará atado a la oficina

Conectividad es una palabra que ha triplicado su uso en los últimos 12 meses, estando ahora presente en boca de toda la población. Sin embargo, en no pocas ocasiones se desconoce su verdadero significado.

Uno de los ponentes fue el director de Cocomm, el compostelano José Ramón García, quien ejemplificó que su empresa, nacida en 2015, en un momento “en que la tecnología móvil parecía el futuro y la fija el pasado”, ellos consiguieron reinventarse para crear un dispositivo “con el cuerpo de un fijo, pero el alma de un móvil”. Así, consiguieron “revolucionar entornos corporativos (con más de un millón de teléfonos de sobremesa con tecnología móvil incorporada), permitiendo que un teléfono de oficina se pudiese llevar a cualquier otra ciudad o domicilio y que siga funcionando igual”.

A su modo de ver, todavía existen tres grandes retos que afrontar. Por una parte, conectar a esos “3.000 millones de personas que no están conectadas, tanto en otros países como en zonas de sombra dentro del nuestro, que digitalmente no están preparadas”. “Un entorno no digitalizado es un país empobrecido”, asevera el empresario, que considera que, en esta misión, “es más fácil digitalizar con tecnología inalámbrica que con otra que requiere de más inversión”.

En segundo lugar, se centra en el teletrabajo, término muy manido a raíz de la pandemia. “Se ha acelerado su implantación”, considera, explicando que “ahora ya no hay oficina, se trabaja desde casa y en entornos no creados para ello”. Por lo tanto, lugares cuya red de fibra no está preparada para soportar esta sobrecarga de actividad durante las 24 horas del día.

Con su propuesta de teléfono inalámbrico, “cuando un profesional se va para casa, se lleva el portátil y el móvil, con los datos del entorno profesional; el fijo suena en su propia casa, pero sin necesidad de usar la red del hogar”.

Finalmente, los dispositivos inalámbricos son para García una forma de contribuir a un planeta sostenible: “No hay que cavar zanjar ni pasar cables”.

TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS. Conectividad es sinónimo de “transformación, digitalización, cambio económico y social, y también de transformación de empresas a nivel internacional”. Así fue definida este jueves por Remigio Lluch, CEO de CoComm y encargado de presentar la mesa redonda sobre conectividad del Primer Congreso Internacional Digital de Directivos, el gran evento digital del año con la presencia de destacados gurús y organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Lluch quiso recordar que, a día de hoy, todavía hay en el mundo cerca de 3.000 millones de personas que carecen de conexión, para abrir el coloquio en el que estuvieron presentes el citado José Ramón García, presidente de CoComm; Javier Lizárraga, consultor mexicano independiente; y Alberto del Sol, director de Marketing e Innovación de Vodafone Business.

HOY LA SEDE LABORAL ESTÁ DONDE ESTÁ EL INDIVIDUO. El director de marketing de Vodafone Business, Alberto del Sol, se pronuncia en esta misma línea. Para él, la primera gran oportunidad de la conectividad es en el ámbito laboral, en la forma de trabajar de las personas.

“Vamos a dos velocidades distintas: en el ámbito del consumo ha habido una digitalización muy grande (con las redes sociales), pero en las empresas ha sido más lenta (el 5G será una tecnología transformadora, pero incluso con la actual ya pueden hacerse grandes cosas)”, incide. Seguidamente, apuesta por el concepto de sedes líquidas, “ya no se trabaja solo en la oficina, por lo que hay que reflexionar sobre la sede móvil e individual”.

“La sede hoy está donde se encuentra un individuo con la necesidad de conectarse igual que si lo estuviera haciendo en un edificio”, asevera Del Sol. Y son las empresas las que tienen que garantizar ese nivel de conectividad.

Además, para este empresario, el ‘Internet de las cosas’ es fundamental. Hay a día de hoy unos 20.000 millones de elementos conectados a la red de los que se están obteniendo datos, que se multiplicarán con la llegada del 5G. Es por ello que todos los departamentos, desde el turismo a la sanidad, pasando por la educación, deberán adaptarse a este nuevo escenario.

LLEGAR A LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS. Sin embargo, si nos trasladamos desde España a Latinoamérica, la realidad es muy diferente, pues todavía se encuentran muy rezagados en la llegada de la red a toda su población (630 millones de habitantes).

Es por ello que, para el consultor mexicano independiente Javier Lizárraga, en la región de México las oportunidades se encuentran todavía en “desarrollar servicios a los que tenga acceso toda la población”. Para él, “la conectividad debe ser vista como un elemento habilitador, no como un fin en sí mismo”.

Por una parte, se necesitaría “la inclusión financiera” de toda la población, puesto que hay 22 millones de mexicanos que todavía no tienen cuentas bancarias. “Llevar una sucursal bancaria a una zona prácticamente despoblada es muy caro y poco rentable; la única forma de hacerlo es a través de los servicios móviles de sucursales bancarias”. Y esto mismo habría de aplicarse también en el ámbito de la educación y de la sanidad.