“La crisis de los chips nos afectó, pero este 1 de noviembre será el lanzamiento para España”

Ahora sí parece que llegó el momento: ¿se ha abierto la era de la movilidad eléctrica y sostenible?

Parece que sí y afortunadamente, ya que la integración y el desarrollo de una movilidad eléctrica y sostenible es uno de los principales diferenciales que definen a una comunidad inteligente y verde. Para avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y la economía circular es muy importante la manera en la que afrontamos lo que se denomina la movilidad de “última milla”, segmento al que nosotros nos dirigimos con nuestro vehículo eezon e3. Era necesario transformar los modelos de transporte y distribución de mercancías, sector que experimenta un crecimiento exponencial con el cambio de costumbres y hábitos de consumo por la pandemia. Poco a poco se está consiguiendo.

¿Está la comunidad bien situada en este nuevo ámbito del motor?

Efectivamente, el sector de la automoción en Galicia goza de buena salud, situaciones excepcionales aparte. En los últimos años hemos visto una redirección del talento y los recursos disponibles, que no son pocos, hacia el vehículo eléctrico, como no puede ser de otra manera. Existe este impulso desde los grandes grupos empresariales que arrastran a gran parte del clúster de la automoción, incluso desde pequeñas empresas innovadoras como la nuestra. Nuestra visión es la de consolidarnos como una empresa de referencia para el vehículo eléctrico y participar como protagonistas del gran cambio tecnológico que ya ocurre y ocurrirá durante esta década. Más allá de Eezon, que es un vehículo maravilloso que nos dará alegrías, somos una empresa capaz de imaginar, desarrollar, diseñar y producir vehículos eléctricos o partes clave de los mismos. Somos una empresa basada en el conocimiento.

¿Se cuenta con el apoyo público necesario para esta transición?

En Galicia existe un panorama de apoyo al emprendimiento y a la innovación muy potente. Este apoyo es especialmente fuerte en el sector de la automoción y los responsables de las entidades que lideran el ecosistema de emprendimiento son perfectamente conscientes de la oportunidad que presenta el giro al vehículo eléctrico. Fundamentalmente porque este giro puede producir una capa de economía basada en el conocimiento que debe ser capaz de generar un mayor valor que éste, basado en el producto. En términos más concretos existen iniciativas, ya en marcha, para convertir Vigo en un polo del vehículo sostenible. Nosotros creemos en ello e incluso pienso que deberíamos ir más allá apostando por la nueva movilidad en general, ya que ésta excede al vehículo eléctrico, incluyendo otros segmentos de mercado apasionantes como los vehículos no tripulados (en VMS estamos empeñados en posicionarnos en ese nicho), las smart cities, la logística intermodal, etc.

¿Qué supone la entrada en su capital de Sepides, de la SEPI?

Es un apoyo estratégico y un paso muy importante en nuestro proceso de consolidación como operadores de referencia en el sector de la movilidad eléctrica y sostenibilidad en last mile. La participación de Sepides nos permitirá reforzar nuestro plan de producción y comercialización en la península ibérica, donde estamos trabajando para posicionarnos en un segmento intermedio entre los vehículos de cuatro ruedas de reparto urbano, con entre 750 y 1.000 litros de capacidad de carga, y las motos de dos ruedas de cargo tradicionales, mejorando cuatro veces el volumen de carga.

¿Circulan ya triciclos eléctricos eezon por aquí o por otros países?

Debido a la crisis de los chips y en gran medida del suministro en general hubo un retraso en nuestra llegada al mercado. Nuestros primeros vehículos llegarán en diciembre y tenemos un buen número de clientes esperando para comenzar a trabajar con esta herramienta que va a cambiar sus trabajos de reparto para siempre. Hasta ahora solo hicimos un prelanzamiento en España, el lanzamiento oficial será el 1 de noviembre y para el resto del mundo empezaremos en 2022, cuando tengamos una total estabilidad operativa que nos permita afrontar retos de volumen sin riesgos.

¿Es factible su objetivo de que en 2023 se habrán superado las 4.000 unidades vendidas de este nuevo concepto de vehículo eléctrico?

Por la sensibilidad que tenemos ahora del mercado, la demanda existe y es amplia. Tenemos que ir paso a paso y cumplir nuestros objetivos internos de calidad, servicio, mejora continua del producto y en general de las operaciones tanto industriales como comerciales. Si hacemos las cosas bien, ese objetivo es totalmente alcanzable.

¿Van a jubilar a los scooters que dominan hoy esa flota de reparto para el ultimísimo tramo?

No es verdad que vayamos a jubilar a los scooters tradicionales. Hay espacio para diferentes tipos de vehículos. La logística es un sector en auge absoluto por el crecimiento del comercio online y por la globalización. Con este auge y como en cualquier otro sector maduro y competitivo, su oferta se ensanchará y especializará. Eezon es un vehículo superior en capacidad de carga a otras scooters, más estable y manteniendo un grado muy elevado de manejabilidad que ocupa un nicho de mercado que no ocupaba nadie. Pero seguirán existiendo scooters para realizar servicios más ligeros del mismo modo que seguirán existiendo furgonetas de reparto para gran volumen a expensas de la agilidad, capacidad de aparcamiento, etc. Cada vehículo tendrá su nicho de aplicación, al igual que habrá nuevos tipos de vehículos para nuevos nichos, como vehículos no tripulados, drones, etc... Todo esto lo veremos más pronto que tarde. Dicho eso es cierto que las capacidades de eezon e3 Cargo son muy especiales y de eso estamos orgullosos.

Y para un usuario doméstico, no profesional... ¿Valen?

Eezon e3 ha sido concebido como un vehículo de carga dirigido a profesionales y empresas, pero sí valdría para un usuario doméstico que necesite un servicio similar. No es una moto de paseo, aunque tampoco descartamos, en un futuro, el lanzamiento de una triciclo eléctrico dirigida a particulares. De hecho tenemos diseñada una eezon e3 de dos plazas que es una auténtica maravilla futurista y preciosa. ¡Una moto que no se cae, imagínatelo!

¿Cuánto cuestan?

Tendrá un precio final que nos situará a la altura de vehículos de la competencia que consideramos muy inferiores en prestaciones, calidad de construcción y por tanto, durabilidad y fiabilidad. Por supuesto tenemos importantes descuentos comerciales para flotas y empresas.

¿Es necesario algún tipo de infraestructura de recarga especial?

Las baterías utilizadas tienen una capacidad de carga mayor a la media del mercado, con una vida útil de 7 años y con una entrega de potencia muy elevada. Son absolutamente premium como todo el vehículo, y se puede recargar en cualquier enchufe convencional en dos horas.

¿Y cómo ve la dotación de electrolineras en nuestra comunidad?

Todo el país debe mejorar, pero me consta que se está trabajando en ello y vienen grandes cambios. Nosotros podemos cargar fácilmente en tomas de corriente convencionales, es más difícil en coches, ya que tienen unas necesidades energéticas superiores por su mayor peso.