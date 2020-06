La defensa de De Sousa sostiene que actuó para salvar Pescanova

Actuó para salvar a la empresa. No se benefició económicamente de forma personal. No hay dolo. No ha perjudicado y engañado a nadie porque la empresa mantiene su actividad y no se han perdido empleos. Desconocía el alcance de la deuda bancaria y, por tanto, no ocultó información sobre el estado financiero de Pescanova y, especialmente, no lo hizo a las entidades bancarias con las que en 2013 mantenía viva una deuda de 2.626 millones de euros, y que “conocían al detalle las operaciones financieras atípicas” -en el sentido penal y financiero- , así como los problemas de tesorería que se le acumulaban desde 2010, porque “estaban al límite del riesgo permitido” y porque “ocultaban formalmente la deuda”.

Todas estas afirmaciones son parte de la extensa retahila de argumentos repetidos ayer en la Audiencia Nacional por el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, defensor de Manuel Fernández de Sousa-Faro, presidente de Pescanova, tras desviar el dedo acusador de las entidades crediticias, asegurando que “los bancos no son responsables de la situación, pero tampoco mi defendido”. Remarcó que “aquí no hay responsabilidad para nadie, son operaciones de financiación legítimas” y que los “bancos se han quedado con un buen negocio -ahora Nueva Pescanova- y con todos sus activos y no con “una carcasa vacía” como lo acredita las cuentas de 2018 con unas ventas de 1.008 millones de euros.

El letrado, insistente que las entidades financieras “no contaron la verdad” sobre instrumentos utilizados por Pescanova para acceder a créditos con los que financiar la continuidad de la empresa, defendió que Pescanova “pagó religiosamente” durante muchos años los créditos a las entidades financieras con intereses millonarios y que antes de 2012 no se había producido ningún impago, de ahí que “siguieran confiando”.

Martínez Fresneda recalcó que “todo el mundo” sabía que los instrumentos apuntados por la fiscalía como una estructura piramidal utilizada por el presidente de Pescanova para “ejecutar un plan delictivo”, entre las que se encontraban los créditos documentados, el neteo de facturas o el factoring, no eran mas que operaciones de crédito “para una empresa que estaba asfixiada”.

El abogado defensor, además de cuestionar las afirmaciones de los representantes financieros asegurando desconocer la situación de la deuda y de insolvencia de la pesquera, afirmó que resulta “increíble” que no conocieran la verdadera naturaleza de la operación. “Los bancos sorteaban a sus propios auditores”, aseguró al remarcar que la situación “benefició a la banca” y que en algunos casos el “beneficio era llamativo, como cuando Pescanova pidió 10 millones porque los necesitaba urgentemente, y le concedieron 50, de los que 40 quedaban bloqueados, aunque se desembolsaban las comisiones totales. Era un negocio redondo para el banco”.

Fernández de Sousa, según su letrado, no tuvo intención de engañar a las entidades financieras, sino de pagar y mantener en pie el conglomerado societario.

Inflexible en el argumento de la “exacerbación punitiva” y de la “inflación acusativa”, contra Fernández de Sousa, Martínez Fresneda, rechazó la acusación de falsedad contable, señalando la posibilidad de que los resultados finales fueran incorrectos “pero no falsos”. También rehuzó el delito de falsedad documental argumentando que no existe ni un solo documento manipulado. Ante la acusación de falseamiento de información financiera, afirmó que los errores en las cuentas no eran conocidos, ni deliberados. Defendió que no se produjo una estafa a Silocon Metals y a Luxempart por no haber sacado beneficio de la compra de las acciones por éstas. También negó que exista el delito de desatención de la labor inspectora argumentando que en todo momento se mantuvo informada de la situación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que siente contestó a todos sus requerimientos. Sobre el alzamiento de bienes aseguró que el empresario ordenó el bloqueo de la transferencia de 12 millones desde Portugal a Honkong horas antes de que se emitiera la orden oficial.

ATENUANTES El letrado pidió que se aplique a Fernández de Sousa, para quien el fiscal pide 28 años de prisión como autor de ocho delitos, la atenuante de confesión, que conlleva penas de 1 a 3 años de prisión. Argumentó que la información facilitada por Fernández de Sousa fue “esencial” para encauzar la crisis con un concurso voluntario de acreedores. También planteó la eximente incompleta de estado de necesidad.