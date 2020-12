La Diputación coruñesa aprueba su plan más social para hacer frente a la pandemia

La Diputación coruñesa aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas el plan único 2021, con un presupuesto inicial que pasa de los 47,2 a los 64,6 millones de euros y que contará con importantes novedades como la incorporación de una partida especial de 14 millones destinados exclusivamente a atender los gastos sociales extraordinarios de los concellos derivados de la pandemia del coronavirus.

El presidente, Valentín González Formoso, destacó que el plan, el mayor programa de inversiones y apoyo a los municipios de las diputaciones gallegas es uno de los mayores de España, “crece un 37 % e adáptase á difícil situación que atravesamos para impulsar a reactivación social e económica nos concellos coruñeses en 2021”.

“Vimos de aprobar o orzamento máis social da historia desta Deputación e o Plan Único non é unha excepción”, abundó Formoso, que subrayó que “14 millóns de euros do plan destinaranse a gasto social para atender aos colectivos que máis o necesitan e non deixar a ninguén atrás na saída da crise”.

Los fondos restantes, según añadió, se destinarán a inversiones que ayuden a reactivar la economía, crear empleo y mejorar los servicios e infraestructuras de los 93 ayuntamientos de la provincia.

En este sentido, el presidente recordó que desde su creación, hace tres años, el plan único financió 2.257 obras en el territorio, contribuyó a sanear la economía de las corporaciones locales, reduciendo su deuda en más de 11 millones de euros, y se convirtió en una herramienta imprescindible para el mantenimiento de los servicios básicos municipales.

Moi boa noticia Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de planes de la diputación, Xosé Regueira, destacó que es una “moi boa noticia” para los concellos que “unha administración pública supramunicipal lle poida adiantar que transferencias mínimas se lles van a facer durante 2021, algo fundamental para que poidan planificar, organizar e aprobar os seus orzamentos”.

Además, Reguera valoró que en un año especial como 2021 en que se precisará un gran esfuerzo de las administraciones para contribuir a la salida de la crisis provocada por la pandemia, la Diputación coruñesa responde a las urgencias con un “`plan que medra 22 millóns de euros e ademais ten en conta a situación económica e social extraordinaria que van ter os concellos polo que leva incluido un total de 14 millóns de euros en gastos sociais, no coñecido como POS social”.

Por otra parte, en este nuevo plan único adaptado a las circunstancias que se viven, se reducen a la mínima expresión los fondos de préstamo, para evitar que los concellos se endeuden incrementándose, por el contrario, la partida de inversiones y gasto corriente.

“Estamos, polo tanto, diante dun Plan Único máis cuantioso para un momento difícil, o que é unha boa noticia non só para os concellos que van poder planificar os seus orzamentos municipais, senón tamén para os sectores económicos da provincia que van ver como a Deputación coruñesa sigue facilitando capacidade de investimento na zona e tamén liquidez para pagar aos proveedores que traballan coas administración locais”, explicó finalmente Xosé Reguera.