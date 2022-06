La Diputación de Ourense reclama Medicina y reabre el debate sobre la facultad

Nuevo capítulo en la vieja y eterna polémica sobre la Facultad de Medicina. Pese al acuerdo de paz sellado en 2015 entre los rectores de las tres universidades gallegas, por el que las de A Coruña y Vigo renunciaban a reclamar esta carrera y la de Santiago se comprometía a descentralizar al docencia clínica, el debate vuelve a la actualidad cada cierto tiempo. En medio la controversia por la falta de médicos en la sanidad gallega, es la Diputación de Ourense quien resucita ahora la controversia.

El ente provincial ourensano, con los votos a favor de los diputados del Partido Popular y del PSdeG, aprobó este lunes en pleno una propuesta para instar a la Xunta a la creación en Ourense, en el entorno del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) la segunda facultad de Medicina de Galicia con el propósito de “incrementar el número de profesionales formados en la comunidad”.

Junto con el aumento de plazas MIR que la Xunta demanda al Gobierno central, apunta la Diputación, una segunda facultad serviría para “lograr una mejor planificación y cobertura de las necesidades actuales y futuras de personal”. La propuesta también insta a la Diputación a “defender y participar, mediante colaboración económica o patrimonial, en la creación de esta nueva facultad”.

En la iniciativa se insta asimismo a las instituciones del Sistema Universitario de Galicia a “evitar disputas innecesarias sobre la creación de una segunda facultad”, optando por “establecer este necesario centro en el entorno del CHUO”. Al respecto, desde el bando socialista, la viceportavoz ourensana Elvira Lama denunció que la administración “se ve obligada desde hace años a emplear procedimientos extraordinarios de contratación para poder dotar de personal a servicios y especialidades”.

Recordando que Galicia es la tercera peor comunidad en el ratio de médicos y médicas, así como la autonomía con el peor ratio de facultades, pues pese a ser la quinta región más poblada de España solo tiene un centro, Lama indicó que “la única facultad gallega lleva años saturada sin que nadie ponga fin al problema por culpa de disputas localistas”.

En este sentido, cabe destacar la diferencia con otras zonas con menos habitantes como Castilla y León (2,2 millones), Canarias (ídem) o Aragón (1,3 millones), que tienen por lo menos dos facultades cada una; o incluso Navarra (solo 600.000), que tiene tres.

La viceportavoz reprochó al PP por presumir de “votar a favor para evitar titulares negativos”. Igualmente, dijo que la directora xeral de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidade declaró recientemente que “faltan médicos” porque “formamos a más residentes que plazas de Medicina hay en Galicia”, algo que “contradice el argumentario del PP, Democracia Ourensana y BNG, negando la relación entre falta de médicos y la necesidad de incrementar las plazas universitarias”.

UNA PETICIÓN QUE NO ES NUEVA ESTE AÑO. La reivindicación de Ourense no es nueva ni únicamente de Ourense. Desde Vigo, el alcalde socialista Abel Caballero pedía nuevamente (ya lo había hecho con anterioridad) una facultad de Medicina, pero para su ciudad. “Es imprescindible (...) No se están respetando los acuerdos de docencia hospitalaria”, afirmó el regidor olívico el pasado mes de abril, indicando que el pacto de descentralización entre los tres rectores se está vulnerando porque la docencia médica en la comunidad gallega para futuros médicos solo se imparte en Santiago de Compostela.